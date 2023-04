Peste suina, il virus non si ferma: altri nove casi a Varazze e uno a Sassello

Varazze. Salgono a 248 i casi di peste suina in Liguria, dall’ultimo bollettino redatto dall’Istituto Zooprofilattico infatti emergono altre quindici positività nella nostra regione: cinque in provincia di Genova e dieci nel savonese.

In particolare sono stati riscontrati: un caso a Sassello (sono 51 da inizio emergenza) e ben 9 a Varazze (qui le positività salgono a 16). Mentre nel genovesato uno a Casella (è il secondo da inizio emergenza), due a Rossiglione (33), uno a Savignone (9) e uno a Valbrevenna (prima positività).

Con il caso di Valbrevenna diventano 83 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana.

Per quanto riguarda invece il Piemonte (dove in totale i casi sono 391), è stata registrata una sola nuova positività in provincia di Alessandria, precisamente ad Arquata Scrivia: è la diciottesima in quel Comune da quando è iniziata l’emergenza.