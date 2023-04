Peste suina, crescono ancora i casi nel savonese: 5 positività tra Sassello, Varazze e Giusvalla

Savona. Dopo il primo caso a Savona, al Santuario, fuori dalla zona rossa, non si ferma l’escalation della peste suina e delle positività nel savonese. I positivi sono ora 525, sei in più rispetto all’aggiornamento precedente: in Piemonte sono 332, in Liguria salgono a 193.

Secondo i dati definitivi sull’emergenza sanitaria riscontrati dal 27 dicembre 2021 al 4 aprile 2023, i positivi sono ora 549, quindici in più rispetto all’aggiornamento precedente: in Piemonte salgono a 348 le positività totali; in Liguria crescono a 201.

I nuovi sette casi piemontesi sono stati registrati in provincia di Alessandria: uno a Lerma (otto le positività da quando è iniziata l’emergenza), uno a Mongiardino Ligure (tre), due a Orsara Bormida (sette), uno a Ovada (quattordici), uno a Rocca Grimalda (quattordici), uno a Tagliolo Monferrato (quattro).

I nuovi otto casi liguri sono stati registrati: tre in provincia di Genova, due a Serra Riccò (undici), uno a Vobbia (sei); cinque in provincia di Savona, uno a Giusvalla (due), uno a Sassello (quarantacinque), tre a Varazze (cinque).