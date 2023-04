Peste suina: 6 nuovi casi tra Giusvalla, Mioglia e Stella

Liguria. Sei nuovi casi di peste suina in Liguria, tutti in provincia di Savona. Nel dettaglio sono stati riscontrati a Giusvalla (quattro), quattro a Mioglia (dodici) e uno a Stella (cinque).

I positivi sono ora 583, diciotto in più rispetto all’aggiornamento precedente: in Piemonte salgono a 368 le positività totali e in Liguria crescono a 215.

l dodici nuovi casi piemontesi sono stati riscontrati in provincia di Alessandria: sei a Carrega Ligure (nove da quando è iniziata l’emergenza), uno a Malvicino (tre), uno a Mongiardino (quattro), quattro a Spigno Monferrato (nuove positività in quel Comune da inizio emergenza).

Con i casi di Spigno Monferrato diventano 79 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana.