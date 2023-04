Pescato branzino da record a Finale Ligure: pesa oltre 10kg

Finale Ligure. È l’ora di pranzo, due amici (Federico e Raffaele) decidono di uscire in barca per andare a pescare, la loro grande passione. Le canne da pesca sono in mare, quando sentono strattonare. All’amo ha abboccato un pesce molto grande, lo intuiscono subito e, quando lo tirano su, si accorgono che si tratta di un enorme branzino.

Oltre 10 kg, precisamente 10,65, questo il suo peso. Un esemplare notevole, “è raro pescarne di così grossi– ci racconta Federico – siamo abituati a pesci grandi, ma non a branzini di questa dimensione, è stata la prima volta. Sicuramente di questo pesce ci ricorderemo a lungo”.

Un pescato che se non è da record poco ci manca: “Ci dicevano in porto che una quindicina di anni fa, è stato pescato un branzino di poco più di 9 kg, quindi era tanto che non se ne vedeva uno così grande. È stata una bella emozione e ovviamente siamo stati anche molto fortunati”, conclude Federico.