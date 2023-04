Persona investita da treno, stop alla circolazione ferroviaria in direzione Cairo

Cairo M. Disagi al traffico ferroviario in Val Bormida per la sospensione della linea Torino-San Giuseppe di Cairo. Lo stop è stato reso necessario a causa dell’investimento di una persona, avvenuto alla stazione di Ceva intorno alle 15 di oggi pomeriggio.

L’incidente ha costretto al fermo della normale circolazione dei treni in transito, in entrambe le direzioni.

I convogli che hanno dovuto fermare la propria corsa sono al momento fermi presso la stazione di Ceva: “Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria” afferma Rfi.

Sul posto stanno ancora operando le squadre dei vigili del fuoco e la Polfer. Ripercussioni per i viaggiatori anche in relazione alle coincidenze da Cairo in direzione Savona e verso altre località del territorio provinciale.