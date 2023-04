Per le festività di aprile e maggio a Pietra Ligure riapre l’ambulatorio a bassa intensità

Pietra Ligure. Su indicazione di Regione Liguria sarà riaperto presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure l’ambulatorio a bassa intensità assistenziale grazie alla collaborazione dei medici di medicina generale.

“L’attività di questo ambulatorio sarà cruciale per fornire una rapida risposta all’utenza con problemi sanitari non particolarmente gravi e nel contempo per consentire agli operatori del pronto soccorso di concentrarsi nella gestione dei casi di maggiore criticità” affermano dall’Asl2.

L’ambulatorio sarà operativo nei periodi dal 7 al 10 aprile, dal 22 al 25 aprile e dal 29 aprile al 1° maggio con orario 14-19.

Commenta il direttore socio sanitario Monica Cirone: “Stiamo implementando modelli di rete territoriale per prenderci carico dell’utenza in maniera sempre più presente sul territorio; un lavoro iniziato insieme al precedente Direttore Generale Marco Prioli che in maniera lungimirante ha tenuto ad avviarlo, e brillantemente portato avanti con l’attuale commissario straordinario”.

Il commissario straordinario Michele Orlando conclude: “Si tratta di un’altra importante misura messa in campo per far fronte alle necessità dei cittadini residenti e dei turisti; questa Asl continua ad agire su più fronti per offrire il miglior livello di assistenza possibile”.