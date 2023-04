Pedonalizzazione Savona, i commercianti di via Manzoni: “Servono parcheggi vicini, senza posti auto i clienti non vengono”

Savona. “Mancano i parcheggi, senza posti auto i clienti non vengono. Una volta, due, la terza volta scelgono un negozio con un parcheggio comodo”. Continua l’opposizione dei commercianti di via Manzoni al progetto di pedonalizzazione del centro di Savona che lamentano un calo degli incassi. La via è stata chiusa al traffico da ormai due mesi e da quel momento le polemiche, di commercianti e residenti, non si sono ancora placate nonostante diversi incontri e prove di mediazione con l’amministrazione comunale.

Nelle prossime settimane, sarà compiuto il primo passo dei lavori di riqualificazione: disegni sulla pavimentazione, fiori e panchine coloreranno la via. I ragazzi della scuola edile hanno fatto i rilevamenti iniziali, gli alunni del grafico hanno fatto la restituzione grafica dei questionari e delle interviste ai bambini delle elementari Nostra Signora della Neve, gli studenti del Mazzini hanno elaborato il progetto

Nella via sono rimasti i parcheggi per le moto, da un lato, e per i residenti, dall’altro. “Le vendite sono scese, con il passare delle settimane le cose non sono cambiate – ha detto Donatella Cerisolo, della cartoleria Liguria -. Ora mancano i parcheggi, è riservato ai soli residenti, prima la gente passava, riusciva a fare la commissione veloce e andare via. Il progetto è stato realizzato e ce lo dobbiamo tenere. Ora dovrebbero riqualificare la strada, sarà sicuramente meglio che rimanere così”.

Dello stesso avviso anche Alessandra Bernini, de Il Pellicano: “Il calo di incassi è evidente – dice amareggiata -. Senza parcheggi la gente non entra neanche nella via e in tutto il centro i posti auto sono riservati ai residenti”. Preoccupazione pre l’immediato futuro: “La merce bisogna averla e le spese sono sempre le stesse. Bisogna aspettare che la gente si abitui? Io non ho tempo. Il commercio rende viva la città, se si toglie quello si perde anche un presidio del territorio”.

Tranchant Alessandro Attilio, della gelateria InSisto: “Pedonalizzare o penalizzare? Secondo me penalizzare. Ci chiedono un sacrificio? Il sacrificio potrebbe essere anche chiudere, invece di aspettare che la situazione cambi”. Oltre ai parcheggi, nel mirino dei commercianti anche il trasporto pubblico: “Per pedonalizzare, è necessario avere un servizio di navette e bus che colleghino le zone della città Se viene chiusa anche via Paleocapa, falliamo tutti“.

Laura Bonfiglio di Aura Gioelli critica duramente la scelta: “Questa non è una pedonalizzazione, è una chiusura della strada alle auto. Non è ancora stata fatta la riqualificazione, aspettiamo vengano fatti gli interventi. Sono due mesi che siamo in attesa dei lavori, ma non si vive aspettando. Le iniziative organizzate nella via vanno bene, ma bisogna sistemare”

Stefania Collura, di New Street Line: “La riduzione di incasso è reale. Speriamo che con la riqualificazione la situazione migliori, ma serve più illuminazione e parcheggi. Le feste di Pasqua sono andate bene, le iniziative portano gente“. Marco Casarino, titolare del bar Haiti, ripone fiducia nei lavori: “La riqualificazione deve iniziare il prima possibile perchè aiuta, ma i clienti si lamentano della carenza di parcheggi“. Però a influenzare la frequentazione della via influisce il meteo: “Se c’è il sole abbiamo gente, altrimenti non viene nessuno. Il venerdì prima di Pasqua c’erano due navi in porto, ma pioveva ed è passata poca gente”.