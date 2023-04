Pd Liguria: “Approvata proposta di legge su assistenza sanitaria ai senza fissa dimora: scelta di dignità per garantire a tutti il diritto alla cura”

Liguria. È stata approvata oggi in commissione regionale sanità la proposta di legge sull’assistenza sanitaria di base per le persone senza fissa dimora presentata da Lista Sansa e Linea Condivisa e sottoscritta anche da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle.

“Quella della presa in carico da parte del Sistema sanitario delle persone senza fissa dimora è una scelta di dignità e rispetto di un diritto essenziale, quello della cura, che deve essere sempre più efficace e garantito a tutti” dichiara il hruppo PD in Regione Liguria dopo l’approvazione del disegno di legge.

“Sulla stregua di quanto fatto in Emilia Romagna, anche la Liguria fa un primo passo di civiltà impegnandosi a garantire l’assistenza sanitaria di base anche alle persone senza fissa dimora che si trovano sul territorio regionale, che fino ad oggi, in assenza di residenza, possono accedere ai soli servizi di pronto soccorso. In questo modo sarà garantita loro un’assistenza continuativa e più efficace nel curare e prevenire patologie: diritto di ogni cittadino”,