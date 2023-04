Pasqua, Toti: “Grazie a chi lavora per la nostra comunità. Si apre una stagione ricca di eventi e iniziative”

Liguria. Gli auguri di una serena Pasqua “innanzitutto a coloro che trascorrono questa festa a lavorare per la nostra comunità, con un impegno encomiabile”, ricordando che in queste giornate inizia “una primavera costellata di tantissimi eventi, concerti e manifestazioni culturali e di intrattenimento per chi vive in Liguria e per i turisti” e invitando liguri e vacanzieri a “consumare i prodotti liguri per scoprire qualcosa in più del nostro territorio e sostenere i settori della pesca e dell’agroalimentare, con le nostre coltivazioni ‘eroiche'”: questi i punti salienti dell’augurio che il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti rivolge attraverso i social network ai liguri e ai tanti turisti, italiani e stranieri, che hanno preso d’assalto le località sulla costa e nell’entroterra.

“La Pasqua è una festa importante per le nostre famiglie, per i nostri riti religiosi ed è bello – afferma Toti – vedere Papa Francesco tornare a celebrare i riti della Pasqua dopo il periodo in ospedale che ha vissuto. È una festa importante anche per i riti laici, per la nostra regione e per la nostra economia: in questi giorni comincia quella lunga stagione fino all’estate, ricca dal punto di vista dell’offerta turistica del territorio”.

“Nel fare gli auguri a tutti i liguri per una buona Pasqua – prosegue Toti – mi rivolgo innanzitutto a chi lavora, ad esempio nel settore del turismo con alberghi, ristoranti, bar, i primi stabilimenti balneari presi d’assalto. Il mio pensiero è rivolto anche a chi è impegnato per la nostra sicurezza come ad esempio i poliziotti, i carabinieri, i vigili del fuoco e al nostro personale negli ospedali, in questi giorni particolari in cui voglio esprimere vicinanza a tutti i pazienti ricoverati. Grazie a tutti coloro che non trascorrono questa festa in famiglia ma a lavorare per la nostra comunità, con un impegno encomiabile”.

“Con queste giornate di Pasqua e Pasquetta – dichiara poi il presidente della Regione – inizia anche una primavera che, a partire già dal prossimo fine settimana e fino all’estate, sarà costellata di tantissimi eventi, concerti e manifestazioni culturali e di intrattenimento per chi vive in Liguria e per i turisti: sarà una stagione ancora più ricca dell’anno scorso, in cui abbiamo finalmente celebrato in qualche modo il ritorno alla normalità dopo la pandemia che ci ha colpito. Sono ripartite le crociere e nei prossimi giorni avremo a Genova la nuova ammiraglia MSC, la più grande nave da crociera mai arrivata nei nostri porti”.

Il presidente rivolge quindi l’invito a cittadini e turisti a “consumare prodotti del nostro territorio: per chi è venuto a trovarci da fuori è un modo per scoprire la nostra cultura e la nostra tradizione, dal pesto ai prodotti della piana di Albenga fino a nostro olio, al nostro pescato e ai nostri vini pregiati. Significa anche sostenere la pesca e il nostro settore agroalimentare, con le nostre coltivazioni ‘eroiche’ con i muretti a secco. Buona Pasqua a tutti – conclude Toti – in serenità con le vostre famiglie”.