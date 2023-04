Pasqua, le discoteche savonesi pronte a riaprire: “Sarà un bel ponte se il meteo ci aiuta”

Savona. L’incognita del meteo avrà certamente il suo peso (siamo proprio all’inizio di una “mezza stagione” del resto) e costringerà qualcuno di loro a guardare il cielo con una certa dose di preoccupazione, ma i gestori delle discoteche della provincia di Savona sono comunque pronti a rimettersi al lavoro in vista del ponte di Pasqua.

Dalle Rocce di Pinamare a La Suerte, dall’Essaouira ai Golden Beach, tra serate speciali e “pranzi musicali” i locali sono praticamente tutti pronti ad accogliere i flussi di turisti che approfitteranno dei tre giorni di vacanza per gustarsi un soggiorno “toccata e fuga” in Riviera.

E’ più che pronto, ad esempio, Angelo Pisella, patron de La Suerte di Laigueglia e delle Rocce di Pinamare ad Andora. I suoi locali apriranno per Pasqua, poi chiuderanno nuovamente qualche settimana e ritorneranno in attività il 29 aprile con una serata speciale. “Poi andremo direttamente al 29 maggio – spiega a IVG – Dobbiamo ancora sistemare la spiaggia e fare tanto lavoro prima dell’apertura, ma ci faremo trovare pronti per l’estate”.

Come sarà il ponte di Pasqua? Pisella è ottimista: “Penso piuttosto buono, come ogni anno. Certo, il sole ci dovrà dare una mano. Con un tempo favorevole alla gente viene voglia di mare e quindi potrebbe decidere di venire a trovarci già prima dell’inizio della vera e propria stagione. I presupposti sono buoni. Ho sentito alcuni amici albergatori e anche loro sono ottimisti”.

Alberto Pagliero gestisce l’Essaouira ad Albenga, che per Pasqua e Pasquetta proporrà il “Pranzo musicale” oltre alla classica serata del sabato sera prima del ponte: “Poi riapriremo tutti i sabati e per i ponti del 25 Aprile e del Primo Maggio, sempre con i nostri ‘pranzi musicali’”. Le prospettive: “Sarà un bel ponte, sicuramente verrà tanta gente. Siamo ottimisti”.

I Golden Beach di Albisola riapriranno i battenti il 9 aprile per una “one night” pasquale: “La serata sarà in ‘gemellaggio’ con un altro noto locale del Piemonte, l’Evita, con cui collaboriamo da anni – spiega Giacomo Canale – Il 22 aprile, invece, inaugureremo la stagione estiva. Ovviamente proporremo serate in concomitanza con tutti i ponti primaverili. Speriamo solo che il meteo regga e che le temperature si alzino. Noi ci siamo comunque attrezzati con dei ‘funghi’ che aiuteranno a mantenere il locale ad una temperatura gradevole”.

Le prospettive paiono essere buone: “Lo scorso anno abbiamo iniziato zoppicando, ma quando ci hanno dato il via libera post-pandemia abbiamo avuto una stagione strepitosa – ricorda Canale – Abbiamo chiuso ad ottobre dopo aver incrementato le serate ed aver aggiunto anche i ‘brunch musicali’ della domenica a pranzo, le serate revival ‘Old but gold’ il mercoledì sera. Tutte iniziative che ripartiranno a giugno, insieme alla serata del venerdì rivolta ai più giovani e a quella del sabato per gli over 30. Per quanto riguarda quest’anno, abbiamo già ricevuto diverse prenotazioni, così come gli amici albergatori e balneari. Le prospettive sono buone e speriamo di ripetere il successo della scorsa stagione. Dopo due anni di buio totale, l’assist che ci arriva da tutti questi ponti è una manna per chi lavora ne turismo. Ripeto, speriamo solo nel bel tempo”.

A differenza dei suoi colleghi, Niccolò Fiori, gestore de Le Vele di Alassio, ha scelto di rispettare la tradizione: “Il nostro locale ha aperto per Pasqua poche volte. Quest’anno resteremo chiusi. Senza certezze sul meteo e senza una parte di locale coperta sarebbe un rischio. Tra due settimane annunceremo la data di riapertura. Di certo ci saremo per il Primo Maggio”.