Pasqua e Pasquetta portano un weekend lungo ricco di eventi: appuntamento con “Fior d’Albenga”, mercatini, grigliate e sport

Savonese. Sarà un fine settimana lungo quello che stiamo per percorrere. Pasqua e Pasquetta, oltre la tradizionale festa religiosa, porta con sè anche tanti eventi in tutta la provincia di Savona. Da Varazze ad Andora occasioni per il divertimento di grandi e piccini: ci saranno mercatini, “Fior d’Albenga”, laboratori e grigliate, appuntamenti sportivi e tanto altro. Ma ora andiamo per gradi e scopriamo insieme cosa fare questo weekend pasquale dal sapore decisamente primaverile.

TORNA ‘FIOR D’ALBENGA’ CHE PROPONE UN VIAGGIO TRA LE PAGINE DI UN LIBRO

Da sabato 8 aprile torna l’atteso appuntamento con “Fior d’Albenga“, che quest’anno giunge alla sua ventesima edizione. Il tema sarà “un viaggio tra le pagine di un libro”. Fino al 1° maggio, il centro storico di Albenga ospiterà le fantastiche installazioni proposte dalle imprese locali, istituti scolastici e associazioni. L’inaugurazione sarà sabato mattina con il consueto taglio del nastro e il tour delle aiuole. Dodici installazioni in gara quest’anno accompagnate da alcune aiuole omaggio, fuori gara. Decine le attività e gli eventi collaterali fruibili durante la rassegna: dai talk di approfondimento su floricoltura e agricoltura ingauna, ai laboratori per bambini dedicati alla natura e molti altri eventi con realtà locali che, in differenti forme, valorizzano quotidianamente le eccellenze ingaune. Tutti i weekend, inoltre, Piazza IV Novembre e via Enrico d’Aste ospiteranno l’edizione 2023 di Flowers Market e Cip&Vip, la nuova mostra mercato dove poter acquistare fiori, piante, accessori e prodotti tipici, oppure semplicemente ricevere maggiori informazioni sulle realtà locali esistenti.

A PASQUA IL CENTRO DI SAVONA INVASO DAL MERCATO RIVIERA DELLE PALME

A Pasqua (domenica 9 aprile) il centro di Savona sarà impreziosito dal Mercato Riviera delle Palme. Corso Italia e via Manzoni, di recente pedonalizzazione, saranno percorse dai banchetti dei migliori ambulanti della Liguria, che offriranno tutti gli elementi per trascorrere una giornata di relax e shopping all’aria aperta. Negli stand un vasto assortimento con le novità delle collezioni, prodotti di qualità e un rapporto umano affiatato e basato su gentilezza, competenze e grande disponibilità. I banchi saranno ricchi di occasioni dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte anche gastronomiche.

LABORATORI, TREKKING E GRIGLIATE AL PARCO ASINOLLA

Per chi ama trascorrere questo weekend di Pasqua tra la natura e gli animali, al Parco Asinolla di Pietra Ligure sono previste giornate di relax e divertimento. Si potranno fare mini trekking con gli asini, partecipare a laboratori pensati per le feste, ma anche a giochi di equilibrio con i cavalli e tanto altro. A Pasquetta si potrà gustare la propria grigliata in compagnia degli amici o della famiglia, partecipare alle iniziative in programma o rilassarsi tra alberi e prati all’interno degli spazi della struttura. Qui il programma completo.

A LOANO LA ‘RUNNERS FOR AUTISM’

Per gli amanti dello sport, sabato 8 aprile si svolgerà a Loano la settima edizione di “Runners for Autism”, la manifestazione sportiva organizzata dall’Asd Runners For Autism presieduta da Nella Andronaco con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Il programma della giornata prevede una corsa sportiva non competitiva sulla distanza di 8 chilometri e una camminata “autogestita” di circa 3 chilometri. L’evento sportivo è aperto a tutti, grandi e piccini. Qui più informazioni sulla corsa e sulla camminata.

AD ALASSIO TRE GIORNATE TRA TRADIZIONI, CULTURA, GASTRONOMIA E USANZE DEL REGNO UNITO

Ad Alassio sono previste tre giornate tra tradizioni, cultura, gastronomia e usanze del Regno Unito, con particolare attenzione ai momenti celebrativi della festività pasquale come le Easter Eggs, gli Easter Bonnet, la Easter Hunt e la gara di Egg Rolling. Da sabato 8 a lunedì 10 aprile ci saranno laboratori, caccia al tesoro, giochi e musica. Tutto il programma qui.

A LOANO DUE MERCATINI: QUELLO DELL’ARTIGIANATO E QUELLO DELL’ANTIQUARIATO

A Pasqua ci sarà un doppio mercatino a Loano: uno dedicato agli artigiani e agli artisti, e uno dedicato all’antiquariato. “Mestieri in piazza” sarà in piazza Massena e vedrà artigiani professionisti e artisti specializzati esporre i frutti del loro ingegno e della loro abilità nella piazzetta cuore del centro storico loanese. Il Mercatino di Antichità e Collezionismo, invece, si estenderà sotto i portici di corso Europa e vedrà decine di espositori presentare una selezionata raccolta di mobili, argenti, quadri, tappeti e oggetti dal sapore antico e ricchi di fascino. Qui i dettagli.

A VARAZZE UN WEEKEND LUNGO DI SVAGO CON GIOCHI, MERCATINO E MUSICA

Sabato e domenica il divertimento per bambini e famiglie non mancherà a Varazze. L’Oratorio Salesiano Don Bosco Varazze condurrà in un dolce e colorato percorso, sulle note di “Jesus Christ Superstar”. Con “Aspettando la (vera) festa”, la città sarà invasa dalla musica, da giochi e attività a tema anni ’70. L’evento è ad accesso libero e gratuito. Inoltre, da sabato 8 a lunedì 10 in controviale Nazioni Unite saranno presenti i mercatini degli hobbisti. Per finire, domenica 9 aprile il pubblico durante la sera sarà coinvolto in una passeggiata all’insegna della musica jazz, genere musicale che vanta una lunga tradizione in Liguria. Si esibiranno nelle varie postazioni dei borghi varazzini, musicisti che da anni sono il fiore all’occhiello del jazz internazionale. Assieme a loro, suoneranno giovani professionisti, giovani promesse di questo coinvolgente linguaggio musicale. Il programma completo qui.

A NOLI ‘CRAZY PASQUA’ CON LABORATORI E GIOCHI PER BAMBINI, OLTRE A UNA PESCA DI BENEFICIENZA

Sabato 8 aprile in Piazza Chiappella a Noli si terrà “Crazy Pasqua 2023”. Ci saranno giochi di abilità per bambini, laboratori creativi e trucca-bimbi. Non mancherà una gustosa merenda per tutti. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Noli in collaborazione con la Consulta Giovanile. Il patrocinio è del Comune di Noli. Nella stessa giornata, sotto la Loggia del Comune, alle 14.30, si svolgerà una pesca di beneficienza. I contributi raccolti saranno donati al sostentamento della l’associazione storico-culturale Dominae Naulenses e i Cavalieri dell’Arma Bianca odv.

AD ANDORA UN’ESCURSIONE PER RAGGIUNGERE IL PIZZO AGUZZO

Sabato 8 aprile si potrà partecipare a un trekking molto panoramico, organizzato dal Comune di Andora che inizierà a Conna e raggiungerà il Pizzo Aguzzo. Si parte dalla frazione di Conna (Comune di Andora) e in 20 minuti di camminata si arriva al Monte Chiappa (541 m), dove si incontra una casella in pietra a secco, di pianta circolare, molto diffuso nella montagna ligure, usato per secoli da contadini e pastori. Sul percorso, della durata di 6 ore, si troverà il Monte Bandia (566 m), la vetta del Poggio Alto (692 m) e un panorama stupendo sulle Alpi Liguri.

A SPOTORNO IL CIMENTO DI PASQUETTA

Nella mattinata di Pasquetta a Spotorno ci sarà l’appuntamento con il cimento, presso la sede nautica della Lega Navale Italiana, sul Molo Sant’Antonio. Il tuffo in mare è previsto per le ore 11.30, ma dalle 10 si apriranno le iscrizioni. Per riscaldare i temerari, dopo il bagno sarà servito il minestrone fumante. Saranno premiati, come ogni anno, la nuotatrice e il nuotatore più giovani e anche la nuotatrice e il nuotatore senior, insieme al cimentista che viene da più lontano. Negli anni infatti, oltre ai nuotatori liguri, da soli e in gruppo, al Cimento hanno partecipato numerosi turisti, non solo italiani.

A PASQUA E PASQUETTA VISITABILE IL FORTE DI SAN GIOVANNI A FINALE

Infine, per chi vuole fare il pieno di bellezza durante le feste pasquali, il Forte San Giovanni di Finale Ligure sarà visitabile straordinariamente il giorno di Pasqua e di Pasquetta. Il sito culturale ha recentemente riaperto le sue porte dopo la chiusura stagionale e un periodo di restauro. L’ingresso è gratuito.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.