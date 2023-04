Cairo Montenotte. Dopo la cerimonia inaugurale che si è tenuta questa mattina, prende ufficialmente il via, oggi (22 aprile), il 26° edizione del Torneo Internazionale 958 Santero – 3° Memorial Carlo Pizzorno, organizzato dalla Cairese e riservato alla categoria Giovanissimi leva 2009. Dopo quattro giorni intensi di incontri, martedì 25 aprile si terranno le finali e verrà eletto il vincitore.

Sedici le partite in programma questo pomeriggio (ognuna suddivisa in due tempi da 25 minuti), fischio d’inizio alle ore 16:00: in campo tutte le big di Serie A e le formazioni straniere (in totale le squadre partecipanti sono 32). Come da tradizione chiuderà la giornata la partita della padrona di casa Cairese che affronterà il Celle Varazze.

Oggi si gioca in quattro stadi della Valbormida: il Cesare Brin e il Lionello Rizzo a Cairo Montenotte, il Don Ravera a Pallare e il Candido Corrent a Carcare.

Di seguito i RISULTATI AGGIORNATI IN TEMPO REALE, al termine di ogni match. E il programma di domani.

Cairo, la cerimonia inaugurale del 26° Torneo Internazionale 958 Santero

IL LIVE

STADIO “C BRIN” CAIRO M.TTE

16.00 AC MILAN – VADO 0-0

17.05 FC AUGSBURG – V. MONTICHIARI 1-0

18.10 AC MONZA – SAVIGLIANESE 2-0

19.15 FC INTER – BOGLIASCO

20.20 SSC NAPOLI – ASTI

21.25 CELLE VARAZZE – CAIRESE

STADIO “L. RIZZO” CAIRO M.TTE

16.00 TORINO FC – T. MENDRISIOTTO 2-2

17.05 FC SUDTIROL – SANREMESE 1-2

18.10 ATALANTA – T. LOCARNESE 3-0

STADIO “D. RAVERA” PALLARE

16.00 U.C. SAMPDORIA – CERIALE 4-0

17.05 U.S. ALESSANDRIA – CHISOLA 1-1

18.10 FC DINAMO TBILISI – ACQUI

19.15 FC HONKA – LEGINO

STADIO “C. CORRENT” CARCARE

16.00 GENOA CFC – MILLESIMO 10-0

17.05 FC NORDSJEALLAND – CHERASCHESE 1-1

18.10 JUVENTUS FC – MICRI CALCIO 3-1

LE PARTITE DI DOMENICA 23 APRILE

STADIO “C BRIN” CAIRO M.TTE

9.30 TORINO FC – SANREMESE

10.35 GENOA CFC – SAVIGLIANESE

11.40 ATALANTA B.C. – CHISOLA

12.45 JUVENTUS FC – CAIRESE

15.00 AC MILAN – FC NORDSJEALLAND

16.05 FC AUGSBURG – U.C. SAMPDORIA

17.10 FC INTER – FC DINAMO TBILISI

18.15 SSC NAPOLI – FC HONKA

19.20 JUVENTUS FC – CELLE VARAZZE

20.25 CAIRESE – MICRI CALCIO

STADIO “L. RIZZO” CAIRO M.TTE

9.30 AC MILAN – CHERASCHESE

10.35 FC AUGSBURG – CERIALE

11.40 FC DINAMO TBILISI – BOGLIASCO

12.45 SSC NAPOLI – LEGINO

15.00 TORINO FC – FC SUDTIROL

16.05 GENOA CFC – AC MONZA

17.10 ATALANTA B. C. – U.S. ALESSANDRIA

18.15 LEGINO – ASTI

STADIO “D. RAVERA” PALLARE

9.30 FC NORDSJEALLAND – VADO

10.35 AC MONZA – MILLESIMO

11.40 U.S. ALESSANDRIA – T. LOCARNESE

12.45 CELLE VARAZZE – MICRI CALCIO

15.00 T. MENDRISIOTTO – SANREMESE

16.05 CERIALE – V. MONTICHIARI

17.10 ACQUI – BOGLIASCO

STADIO “C. CORRENT” CARCARE

9.30 FC SUDTIROL – T. MENDRISIOTTO

10.35 U.C. SAMPDORIA – V. MONTICHIARI

11.40 FC INTER – ACQUI

12.45 FC HONKA – ASTI

15.00 VADO – CHERASCHESE

16.05 SAVIGLIANESE – MILLESIMO

17.10 T. LOCARNESE – CHISOLA