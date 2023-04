Parola di libertà

“I bambini imparano la lingua madre grazie a un processo semi darwiniano, raggiungendo le competenze che sono il fondamento della comprensione mediante un processo basato sulla competenza senza comprensione – afferma Daniel Dennet in Dai batteri a Bach e aggiunge – In un modo o nell’altro senza una deliberata (né tanto meno cosciente) “costruzione di una teoria”, il bambino si dirige verso abitudini che avrà in comune con i suoi genitori, reagendo in maniera appropriata all’informazione semantica presente ai sensi.” In sostanza la riflessione di Dennet riprende il concetto di “apprendimento per imitazione” centrale nella prospettiva comportamentista che rimanda alle ricerche dello psicologo canadese Bandura che sottolinea, però, quanto nella dinamica riproduttivo imitativa di un suono percepito entri in gioco un processo cognitivo e rielaborativo che coinvolge la mente del soggetto. Non è d’accordo, pur partecipando della medesima scuola, lo psicologo statunitense Skinner che ribadisce l’automatismo indipendente da una elaborazione cognitiva da parte del soggetto. Il più famoso Noam Chomsky propone una diversa teoria: sostiene la presenza innata in ogni bambino di regole che consentono il rapido apprendimento della lingua sul quale opera il contesto verbale all’interno del quale il bambino cresce. Interessante la posizione dello psicologo bielorusso Vygotskji che afferma che ragionamento e intelligenza sono dinamicizzati dall’acquisizione di un linguaggio indispensabile all’interno di quella che definisce “zona di sviluppo prossimale” che, stimolata da adeguati operatori esterni, consente lo sviluppo mentale del bambino.

Fra’ Salimbene riporta nella sua “Cronaca Medioevale” di un terribile esperimento condotto da Federico II al fine di determinare quale fosse la prima lingua parlata dall’uomo, una sorta di linguaggio edenico. Forse Salimbene esaspera la tragicità dell’esperimento in quanto avversario politico dell’Imperatore, ma a noi interessa l’accaduto e il suo effetto sui bambini oggetto della ricerca. In breve: Federico dispose che alcuni neonati fossero assistiti per il loro sostentamento nel più assoluto silenzio da parte delle nutrici, va anche precisato che vennero deprivati anche il più possibile del contatto fisico delle stesse per maggiormente renderli estranei a messaggi condizionanti. L’intento dell’Imperatore, stabilire quale fosse la lingua “spontanea” generata dall’uomo, come immaginabile, non raggiunse alcun esito, infatti, molto tragicamente, i poveri malcapitati non produssero alcun fonema organizzato ma, purtroppo, morirono prima di essere stati del tutto svezzati. Che sia più o meno storicamente accettabile la versione che ci è pervenuta, quel che è certo è quanto il rapporto tra il bambino e l’ambiente culturale, linguistico e relazionale sia determinante. La riprova di quanto affermato è possibile verificarla grazie al testo Hospitalism redatto dallo psicanalista Renè Spitz sulla base delle osservazioni effettuate su 91 bambini abbandonati in orfanatrofio, tutti alimentati correttamente e seguiti adeguatamente a livello igienico sanitario ma, a causa dell’esiguo numero delle nutrici, minimamente oggetto di contatti interpersonali. I primi sintomi del disagio furono apatia, difficoltà motorie, deterioramento della coordinazione oculare, inespressività; progressivamente i bambini si ridussero a una condizione che lo psicologo assimilò allo stato letargico di alcuni animali. Prima di raggiungere il secondo anno di vita il 37% dei piccoli morì manifestando sintomi di denutrizione pur essendo stati correttamente alimentati, i sopravvissuti non furono in grado di parlare e le loro capacità motorie ne risultarono tragicamente compromesse.

Al di là di ogni umana e partecipata considerazione sia nei confronti dell’arroganza del potere esibita da Federico, sia della sofferenza patita dai bambini, tanto quelli vissuti nel 1200 quanto quelli a noi tanto più vicini, quello su cui andiamo a riflettere, alla luce di quanto presentato, è il ruolo costitutivo del contesto emotivo e linguistico nei confronti dei piccoli umani. Come documentato da numerosi studi antropologici, la rappresentazione e la fruizione del mondo da parte del soggetto umano è profondamente condizionata dai processi verbali e non verbali che esperisce, dai modi di pensare e comportarsi dei referenti del gruppo, dai modi di dire, espressione storica della comunità, ne consegue che la determinazione e lo sviluppo del soggetto è intimamente connessa con l’ambiente e, in particolare, con il linguaggio del quale si appropria. Mi sembra interessante sottolineare che se ascolto un linguaggio, anche per anni, da una registrazione, avulso dal contesto dei parlanti che lo connettono con la realtà circostante, o meglio, con la fruizione della stessa da parte del gruppo linguistico solidale, non imparo a parlarlo anche se lo memorizzo per intero. Il linguaggio è intrinsecamente connesso con il luogo e le persone che lo parlano e vincolato da un intimo rapporto di reciprocità, mi sembra corretto affermare che più povero il linguaggio con il quale il giovane entra in rapporto e del quale si appropria, tanto più povero risulteranno il fruitore e il suo mondo ma anche, fortunatamente, viceversa. Per dirla con Heidegger, “è il linguaggio che resta signore dell’uomo”, possiamo allora domandarci, senza alcuna pretesa di esaustività nei confronti di un simile interrogativo: che ruolo riveste oggi il linguaggio nella determinazione dell’uomo e del suo mondo?

La media della ricchezza lessicale è drasticamente scesa nel corso degli ultimi decenni, come afferma il noto psichiatra Vittorino Andreoli “la memoria numerica l’abbiamo già persa perché affidata ai telefonini. Ora stiamo perdendo anche quella semantica: usiamo un novero sempre minore di parole”, mi preme sottolineare che Andreoli si riferisce al numero di termini utilizzatiti, non alla quantità degli stessi capaci di essere effettivamente comunicativi nelle mani dei parlanti. Significativa la considerazione del noto politico tedesco Franz Josef Strauss: “I dieci comandamenti contengono 279 parole, la Dichiarazione Americana d’Indipendenza 300 e le disposizioni della comunità Europea sull’importazione di caramelle esattamente 25.911”. Ovvia la mia provocazione che coinvolge anche l’assurdo del burocratese e l’invasività sterile delle disposizioni di legge degli apparati nei confronti anche delle spigolature quotidiane di noi poveri cittadini-sudditi, ma torniamo al tema. Se è vero che “dicono di più su un’epoca le parole che non si usano che le parole che si abusano” (Stanislaw Jerzy Lec) provo a immaginare uno storico futuro che analizzi il linguaggio del XXI secolo e, pur non avendone, sono indotto a “mettermi le mani tra i capelli”. Potremmo rasserenarci pensando che le parole sopravviveranno all’ignoranza lessicale di questi anni, magari conservate nei dizionari, ma le parole hanno bisogno di essere dette e divengono all’evolversi di chi le pronuncia, mentre oggi quanto viene spacciato per sintesi è solo il segno dell’inadeguatezza dei mezzi e dei relativi fruitori nei confronti di parole e ragionamenti che vadano appena oltre la più malinconica e laconica ovvietà. A questo punto credo sia lecito affermare che è compito fondamentale dell’adulto, in particolare se operatore culturale ma comunque in quanto riferimento lessicale, arricchire il più possibile il linguaggio dei bambini e dei giovani, compito oramai delegato ai social all’interno dei quali il corto circuito autoreferenziale dei fruitori implode nell’impoverimento terminologico ed espressivo, sia a livello di organizzazione della comunicazione che di ricchezza della tavolozza emozionale con la quale colorare il messaggio. Se il mondo è la risultante della relazione tra l’osservatore e gli strumenti che possiede per rappresentarlo-determinarlo, le monocrome possibilità di cui dispone il giovane rischiano di offrirgli un mondo e una vita al massimo bicroma, fondata su un manicheismo semplificante e inconsapevole, senza possibilità di cogliere il poliedrico divenire della vita. Certo, fu criminale il comportamento dell’Imperatore Federico, ma quanto male stiamo consumando noi che siamo i costruttori del presente, quanto poco lasciamo a chi verrà, quali occasioni potranno avere i futuri umani abitanti del pianeta?

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì.

Perchè non provare a consentirsi un “altro” punto di vista? Senza nessuna pretesa di sistematicità, ma con la massima onestà intellettuale, il curatore, che da sempre ricerca la libertà di pensiero, ogni settimana propone al lettore, partendo da frasi di autori e filosofi, “tracce per itinerari alternativi”. Per quanto sia possibile a chiunque, in quanto figlio del proprio pensiero. Clicca qui per leggere tutti gli articoli