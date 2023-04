Parcheggio “dimenticato” in via Milano ad Albenga, Tomatis (Fdi): “Scarso interesse dell’amministrazione”

Albenga. “Abitanti del quartiere costretti ad utilizzare i parcometri a pagamento di piazza Nenni o trovare un posteggio anche a centinaia di metri di distanza quando in realtà potrebbero utilizzare i parcheggi praticamente sotto casa per colpa di un’Amministrazione che dimentica di avere la disponibilità di una area già adibita a parcheggio”.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale Roberto Tomatis rispolvera la questione delle case di via Milano con annessi i posteggi: “Ebbene da circa un anno quei posteggi – prosegue – sono entrati nelle disponibilità del Comune. Purtroppo, abbiamo notato che quei posteggi non possono essere utilizzati perché i cancelli del cantiere sono ancora chiusi con piccoli lavori ancora da ultimare”.

“Ciò denota uno scarso interesse da parte dell’Amministrazione Comunale nei confronti degli abitanti di una zona ad alta densità urbana che sono fortemente penalizzate dalla penuria di parcheggi privilegiando, magari, interventi che sono più ‘visibili’ per le loro passerelle elettorali e ad alto impatto mediatico, d’altronde ormai siamo abituati alle solite sparate quotidiane di fantomatici interventi di manutenzione ordinaria dopo quattro anni di assoluto immobilismo. Quello che chiediamo all’Amministrazione è di provvedere nel più breve tempo possibile di restituire questo parcheggio ad un indirizzo di pubblica utilità visto che è di proprietà dell’ente municipale quindi dei cittadini”, conclude