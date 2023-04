Pallavolo, Serie B2 ad un passo per Vigo Albenga. Coach Siccardi: ”Le ragazze sono forti, domani a Genova per la promozione”

Albenga. Ad un passo dalla gloria. L’annata delle società sportive ingaune sta decisamente superando le aspettative: come noto, all’Albenga di Pietro Buttu sembra mancare soltanto la matematica per l’approdo in Serie D, questo mentre nella Serie C di volley il sestetto allenato da coach Siccardi domani sera potrebbe già festeggiare la promozione in Serie B2.

Cresce l’attesa dunque in casa Vigo Albenga per quello che sarebbe il raggiungimento di un traguardo storico, un risultato frutto di una prima fase di campionato e di un girone playoff letteralmente dominati. “Da parte nostra c’è tanta consapevolezza – ha dichiarato Giordano Siccardi -. Le ragazze negli allenamenti sono sul pezzo, sono forti sia sportivamente che come donne. Dopo aver perso un punto a Genova contro Normac AVB nella seconda giornata dei playoff sarebbe potuta subentrare un po’ di paura, ma nelle successive quattro partite abbiamo inanellato una serie di 3-0 che ha dimostrato la nostra forza. Ho la fortuna di allenare delle giocatrici davvero incredibili”.

La scaramanzia, come confermato dall’intervistato, sembrerebbe aver già ceduto il passo all’euforia: “Sabato 22 speriamo di poter celebrare la promozione con una grande festa al Palaleca. Speriamo in una grande partecipazione, dal canto nostro stiamo già preparando alcune magliette celebrative con tanto di coreografia. Domani ovviamente inizieremmo già a festeggiare se arrivasse la matematica, ma l’idea è quella di condividere questo emozionante traguardo il più possibile con il nostro pubblico. L’ambiente è positivo, questo mi rende orgoglioso. Dobbiamo rimanere concentrate, manca davvero poco”.

Quali accorgimenti per affrontare la B2? Secondo Siccardi il discorso andrà affrontato più avanti: “Sicuramente andremo sul mercato. La squadra verrà un po’ rinforzata, però in questo momento preferiamo pensare ai due punti che ci mancano per vincere il campionato. Affronteremo la partita di domani con grande rispetto per le nostre avversarie. Posso tuttavia già preannunciare che, per la costruzione del sestetto, partiremo dalle nostre ragazze date in prestito ad altre società e dal gruppo di quest’anno”.

Infine l’allenatore dell’Albenga Volley ha concluso il suo intervento con una riflessione: “Per il ponente avere due squadre in Serie B2 sarebbe un segnale davvero importante. In questo senso, i nostri rapporti con l’Albisola Pallavolo sono ottimi”.