Pallacanestro Alassio, Under 15 secondi al Memorial Papini di Rimini

Alassio. Dal 22 al 25 Aprile i gialloblu dell’ABC Alassio hanno partecipato al Memorial Papini Under15 che, con l’annata 2004-05, vinsero quattro anni fa dopo un cammino sorprendente.

La comitiva alassina parte sabato mattina con quindici atleti e tre allenatori alla volta dell’Emilia Romagna e, dopo un lungo viaggio, arriva a Viserbella giocando la prima partita con Aurora Jesi (Eccellenza Marche): i gialloblù disputano una buona gara, ma cedono nel finale con i marchigiani che allungano fino al 51-69 finale.

Cena, giro serale per Rimini e il giorno dopo i gialloblu si trovano di fronte, al mattino, Scuola Basket Ferrara (Emilia Romagna): al termine di un buon match sempre condotto, ma mai con margini rassicuranti, vincono 68-55.

Pranzo in albergo e nel primo pomeriggio l’Alassio si gioca l’ingresso tra le prime quattro con San Mauro Torino (Gold Piemonte): ottima partenza gialloblu che giocano bene i primi due quarti e contengono i tentativi di rimonta torinesi vincendo 78-63.

Destino vuole che in semifinale si incontra una squadra ligure, Ranabo, rinforzata da giocatori di Sea Sanremo e Olimpia Taggia: la gara vede gli imperiesi iniziare meglio ma i gialloblù non ci stanno e conquistano la meritata finale vincendo 61-69 e si godono un pomeriggio libero per Rimini gustandosi anche una buonissima piadina.

La sera viene organizzata una festa al PalaFlaminio dove si radunano tutte e 120 le squadre partecipanti dalla categoria Aquilotti agli Under 17 per quasi 2000 partecipanti, un vero spettacolo.

La finale vede i gialloblù nuovamente di fronte ad Aurora Jesi che superano in semifinale i bulgari della squadra professionista Akademik Plovdiv. Per i primi due quarti la partita è molto equilibrata, ma dopo l’intervallo lungo, vuoi una situazione falli deficitaria, vuoi alcuni infortuni e la bravura degli avversari, i marchigiani allungano e vincono 80-57 con un risultato un po’ bugiardo rispetto a quanto si è visto in campo.

“Ottimo secondo posto al Torneo Papini di Rimini per gli Under 15 che cedono in finale ad una forte Jesi che disputa il campionato u15 eccellenza nelle Marche. Bellissima esperienza quella che hanno vissuto i ragazzi a Rimini giocando 5 partite in 4 giorni. Partite tutte tirate e combattute dove i nostri ragazzi hanno dimostrato carattere, intensità e miglioramenti costanti. Un gruppo vivace formato da 15 ragazzi che, oltre al campo, si sono ben comportati anche fuori dai palazzetti, nei momenti liberi e di svago”, commentano dalla società.