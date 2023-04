Pallacanestro Alassio: Serie D in semifinale, ottimo bilancio per le giovanili

Alassio. Vince la Serie D che accede alle semifinali, successo per l’Under 19, l’under 17, l’under 15, l’under 14 e l’under 13. Sconfitta per l’under 14 femminile e referto rosa per le Esordienti. Due gare nel minibasket e in totale ben undici impegni durante la settimana. Ecco nel dettaglio i risultati della Pallacanestro Alassio, nel resoconto della società.

SERIE D – Alassio in semifinale dopo due match combattuti con Ospedaletti

Dopo aver vinto gara uno, i gialloblù scendono in campo a Ospedaletti consapevoli del fatto che non sarà una partita facile. Come nel primo match l’incontro è equilibrato con la compagine di casa che, pur avendo Colombo a mezzo servizio, resta aggrappata con le unghie alla gara. E’ nell’ultimo quarto che gli alassini mettono la freccia e si guadagnano l’accesso alla semifinale che li vedrà opposti al Bk Follo: una vittoria e due sconfitte per i gialloblù nei precedenti incontri di questa stagione contro gli spezzini.

OSPEDALETTI 75 – ABC ALASSIO 86

ABC: Giribaldi 6, Lila, Mola 16, Fousfos 5, Auricchio 5, Magaletti 14, Robaldo 7, Noumeri 9, Arienti 2, Revetria 18, Varaldo 2, Arrighetti 2. All. Accinelli

UNDER 19 – Con Loano consolidato il primo posto

Prima delle due partite previste nella fase a orologio, successo di Alassio contro la seconda in classifica, il Loano Garassini. Il match viene fin da subito indirizzato a favore dei gialloblù che hanno il merito di controllare la gara per tutti i 40 minuti. Consolidato il primo posto in classifica ora li attende l’ultima partita prima dei play off dove ogni match conterà davvero.

ABC PONENTE 59 – LOANO GARASSINI 40

ABC: Mola 7, Manfredi 4, Manzo 4, Robaldo 10, Martini 6, Filippi 5, Iaria 7, Marengo, Parodi 3, Giribaldi 2, Maffioli 1, Arrighetti 10. All. Accinelli-Ciravegna

UNDER 17 – A Loano bei passi avanti del gruppo

Trasferta a Loano per il gruppo Under 17 gialloblù che scende in campo con qualche assenza in una partita non facile, ma dove gli alassini hanno dimostrato di avere carattere. L’incontro è stato sempre equilibrato e quasi sempre condotto dai giovani alassini ma con vantaggi minimi. “Abbiamo sicuramente migliorato, nonostante diversi errori di scelte e frenesia, il gioco offensivo e ci sono stati maggiori aiuti e collaborazioni difensive. Tutti e 12 i ragazzi scesi in campo hanno dato un valore aggiunto alla squadra. Bravi tutti”, commentano dal club

BK LOANO 51 – ABC ALASSIO 57

UNDER 14 ÉLITE – Due buone prestazioni per Alassio con Pegli e Cus Genova

Lunedì ad Alassio, i gialloblù ospitano il Pegli nella terza giornata del campionato CSI. La gara è sempre condotta dai locali per i primi tre quarti, poi una rimonta pegliese rischia di vanificare una buona prestazione, ma non avviene: i gialloblù si aggiudicano la sfida 63 a 58.

Domenica trasferta nel genovese per il gruppo nel campionato Élite. I ragazzi gialloblù partono subito forte e non vogliono correre il rischio di compromettere il buon campionato fin qui disputato. Fino all’intervallo lungo giocano molto bene, poi hanno un calo dovuto anche alla crescita del gruppo Auxilium-Cus. Ma anche in questo caso la vittoria è gialloblù per 88 a 31.

UNDER 14 FEMMINILE – Sfiorato il colpaccio a Vado Ligure

La Pallacanestro Alassio scende in campo a Vado Ligure e ha un avvio sonnolento, per i primi sette minuti non riesce a segnare ma anche APS ha le polveri bagnate. Il match prosegue con le gialloblu che superano Vado ma proprio sul più bello una tripla a 30 secondi dalla fine sancisce il controsorpasso delle vadesi in una partita dove le alassine hanno giocato bene ma sbagliato troppo in fase realizzativa. Finisce 33 a 31

UNDER 13 – Buona prestazione corale con Bordighera

Al PalaRavizza di Alassio arriva Bordighera e i gialloblù in versione Spurs partono decisi a confermare di valere i primi posti in classifica. La gara vede tutti i convocati protagonisti in una partita dove gli attacchi spesso hanno avuto la meglio sulle difese. Ora sotto con gli allenamenti e dopo pasqua ultima di campionato con Maremola prima dei play off.

ALASSIOSPURS 91 – BORDIGHERATIMBERWOLVES 49

ESORDIENTI FEMMINILE e MINIBASKET – Bel sabato di partite e conferma per le minicestiste Esordienti al primo posto

Sabato mattina doppio appuntamento al Pallone co Pallacanestro Vado. Nel primo match di giornata, per la categoria Scoiattoli-Libellule, i gialloblù giocano contro una coriacea Vado ma alla fine la spuntano vincendo sei tempi e pareggiandone due con i bimbi e le bimbe di entrambe le squadre che hanno fatto vedere tanti miglioramenti da inizio anno quando si sono affrontati la prima volta.

PALL. ALASSIO 22 – PALL. VADO 10

Negli AQUILOTTI-GAZZELLE Big i 2012 danno vita ad una bella partita equilibrata dove alla fine i vadesi hanno la meglio.

PALL. ALASSIO 9 – PALL. VADO 15

Sabato pomeriggio le Esordienti scendono in campo a Loano per la quarta partita del loro campionato. Dopo due tempi un po’ a ritmo ridotto dove le grintose loanesi mettono in difficoltà le gialloblù, le ospiti migliorano e vincono cinque tempi su sei.

PALL. LOANO 8 – PALL. ALASSIO 16