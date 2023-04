Pallacanestro Alassio, ottimi risultati delle giovanili che vincono dall’Under 19 agli esordienti

Alassio. In attesa dei playoff, vincono Under 19, Under 17, Under 14, Esordienti maschili e femminili mentre le Under 14 disputano un torneo molto formativo di due giorni a Imola. Ecco nel dettaglio i risultati della Pallacanestro Alassio, nel resoconto della società.

UNDER 19 – Successo in trasferta a Ospedaletti e ora playoff

Ultima di campionato per l’Under 19 che affronta la trasferta di Ospedaletti forte del primo posto in classifica che viene confermato anche in questa partita. I gialloblu conducono il match e vincono con più di trenta punti di scarto in attesa dei playoff dove tutto sarà molto più difficile.

OSPEDALETTI 41 18 – ABC 79

ABC ALASSIO: Marengo 19, Martini, Arrighetti 17, Parodi, Maffioli 2, Giribaldi 14, Manzo 10, Robaldo 7, Filippi 10. All. Accinelli

UNDER 17 – E’ vittoria nell’ultima di campionato con il Maremola

Ultima partita del Girone A, in cui ABC Alassio affronta il Maremola in una gara importante sia per tenere i pietresi dietro in classifica che per scavalcare Loano cercando di guadagnarci la possibilità di giocare ancora accedendo ai playoff. La gara per i primi due quarti è equilibrata con i gialloblù che la affrontano con il freno a mano tirato, ma dopo l’intervallo lungo scendono in campo con un altro piglio vincendo la partita e facendo vedere buone trame offensive contro la zona avversaria. “Bravi tutti e ora attendiamo di sapere se siamo riusciti a guadagnarci la possibilità di giocare i play off che ci permetterebbero di crescere ulteriormente, cosa che più conta a livello giovanile”, dicono dal club.

ABC ALASSIO 80 – MAREMOLA 44

UNDER 14 – Gara combattuta, ma la spunta il Vado Ligure

Penultima partita del girone orologio per le U14 femminili che affrontano la trasferta a Vado ligure. Dopo un inizio troppo blando che vede le padrone di casa in vantaggio per tutto il primo quarto, anche le alassine entrano in campo. Gara combattuta fino alla fine che vede le gialloblù recuperare lo svantaggio accumulato, cedendo di soli 2 punti sul finale. “Purtroppo abbiamo fatto molti errori su conclusioni troppo semplici che alla fine ci sono costate care”, commentano.

APS 33 – Pall. Alassio 31

3×3: APS 8 – Pall. Alassio 11

Bell’esperienza per l’U14 femminile che partecipa al 33° “Torneo di Pasqua Memorial Dall’Alpi – Galassi – Marrobio” a Imola. Torneo a 6 squadre dove hanno partecipato: Libertas basket school Udine, Sanga Milano A e B, Vis Rosa Ferrara e Virtus Imola.

“Esperienza molto positiva per la crescita dell’intero gruppo che per la prima volta si è potuto confrontare con realtà diverse da quello che siamo abituati ad affrontare in regione (Sanga Milano A e B, Virtus Imola). Sicuramente ogni partita ci ha fornito molti spunti da analizzare e correggere in allenamento in modo da migliorare. Siamo anche molto contenti del comportamento tenuto dalle ragazze, dentro e fuori dal campo, che ha generato ancora più coesione nella squadra e nonostante sia mancato il referto rosa, il proposito è di fare un bel torneo anche la prossima stagione di ancora più giorni”, dicono dalla società.

UNDER 14 CSI – Successo a Busalla e primo posto nel Girone

Ultima partita del Girone A del campionato CSI dove le gialloblù confermano i progressi di tutto il gruppo in una partita con alta intensità e tanti contatti. Alla fine del match gli alassini vincono con uno scarto di 15 punti, una gara non semplice.

BUSALLA 61 – PALL. ALASSIO 76

ESORDIENTI 2011 – Buona la prima nel girone TOP Savona-Imperia

Dopo essere arrivati primi nel girone savonese, è iniziata la fase TOP che porterà la vincente alla Final Four regionale. Al PalaRavizza arriva l’Imperia e i gialloblù approcciano con intensità e concentrazione l’incontro. Gli alassini riescono a conquistare i sei tempi al termine di una partita dove i giocatori di entrambe le squadre non si sono di certo risparmiati.

PALL. ALASSIO 18 – BKI IMPERIA 6

ESORDIENTI FEMMINILE – Due vittorie in due giorni e primo posto nel Girone A

Al PalaRavizza in due giorni fanno visita ai gialloblù prima Cogoleto e poi Cairo. “Nella partita di mercoledì con Cogoleto le bimbe giocano una bella gara e tutte sono protagoniste nei sei tempi disputati contro una formazione mai doma – raccontano dal club -Con Cairo, giovedì, disputiamo una partita più equilibrata ma riusciamo a spuntarla in cinque tempi su sei. Con queste due vittorie conquistiamo il primo posto nel girone A in attesa di conoscere la formula della seconda fase”.

PALL. ALASSIO 18 – COGOLETO 6

PALL. ALASSIO 17 – CAIRO 7