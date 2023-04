Pallacanestro Alassio, iniziano i play off e la D sorprende in gara 1 di semifinale

Alassio. Portare le squadre ai playoff è di per sé un grande risultato ma portarle tutteè qualcosa di meraviglioso. Grande soddisfazione in casa Pallacanestro Alassio che ha raggiunto la fase successiva in tutte le categorie.

Hanno vinto gara1 la D e l’under 15, referto gialla per l’under 17 ma grande prestazione, mentre la prossima settimana con Cairo inizieranno gli under 19.

E non finisce qui perché l’under14 élite si è già garantita un posto tra le prime quattro pur dovendo giocare ancora due partite, l’under 14 femminile ha il terzo posto garantito nel girone, l’UNDER 13 che ha superato Maremola è agli ottavi di finale mentre gli esordienti maschili e femminili hanno buone possibilità di arrivare in fondo avendo vinto entrambi i propri gironi.

“Sottolineiamo poche volte i risultati sportivi perché riteniamo che il più grande successo di una società debba essere la crescita di ogni singolo giocatore all’interno del gruppo squadra con l’obiettivo di accompagnare chiunque lo desideri fino alla prima squadra… ma ogni tanto ci permettiamo uno strappo alla regola”, commentano dal club gialloblù.

Di seguito, nel dettaglio i risultati della Pallacanestro Alassio, nel resoconto della società.

SERIE D – Colpaccio a Spezia in gara 1 di semifinale play off

Semifinali di campionato in trasferta a Spezia con i gialloblù che iniziano molto bene prendendo 10 punti di vantaggio ma Follo non ci sta, aumenta la pressione e ribalta il risultato andando all’intervallo lungo sul +8.

Ad inizio terzo quarto la svolta della gara anche se purtroppo la causa è un brutto infortunio di Yamaan Fousfos portato via in ambulanza per una distorsione al ginocchio. La squadra si compatta, il metro arbitrale torna ad essere un po’ più fiscale e pian piano i gialloblù recuperano fino al 73-70 finale.

“Gara 2, tra 15 giorni, non sarà facile, oltre a Yamaan è uscito malconcio dalla gara anche Magaletti e Follo è compagine difficile da affrontare; non dimentichiamo che nella stagione regolare abbiamo perso 2 volte su 3 ma speriamo di giocarcela” dicono dal club.

FOLLO 70 – ABC ALASSIO 73

Abc: Mola 9, Revetria 24, Arienti, Varaldo, Lila 2, Magaletti 14, Noumeri 10, Fousfos 5, Arrighetti, Auricchio, Robaldo 7, Giribaldi 2. All. Accinelli-Ciravegna

UNDER 17 – Al di sopra delle aspettative e 40 minuti combattutissimi contro la prima del Girone C

Prima gara di Play Off per il giovane gruppo Under 17 arrivato quinto nel Girone A che affrontava la prima classificata del girone C, il Sestri Levante.

La differenza anagrafica tra le due squadre è importante così come quella fisica che, sommandola alla posizione in classifica nei due girone, faceva presupporre ad una gara scontata, ma così non è stato.

L’incontro ha sempre visto scarti minimi tra le due squadre e solo negli ultimissimi istanti dell’incontro Sestri Levante ha messo in sicurezza la gara vincendo 69-64. Mercoledì ci sarà gara 2 ad Alassio.

SESTRI LEVANTE 69 – ABC ALASSIO 64 (14-12; 34-32; 47-45)

UNDER 15 – Ottavi di finale play off, buona gara 1

Al PalaMarco di Albenga, causa indisponibilità del PalaRavizza, si gioca la prima partita degli ottavi di finale contro Red Basket Ovada.

“Una partita nella quale abbiamo tenuto il ritmo alto ma dove il gioco di squadra non è stato dei migliori e cercheremo di far meglio nell’incontro di martedì, così come la presenza a rimbalzo offensivo. Nota positiva è la rotazione di tutti e 12 i ragazzi a referto. Ora testa a Gara 2!”.

ABC ALASSIO 75 – RED BASKET OVADA 31

UNDER 13 – Chiuso in bellezza il girone A e ora play off

Campionato lungo e stimolante quello Under13 di questa stagione con 10 squadre al via in un girone A che comprendeva le formazioni del ponente ligure nella fascia costiera da Ventimiglia a Finale Ligure.

Nell’ultima giornata i gialloblù affrontano Maremola e, dopo due quarti giocati maluccio, anche per merito della squadra di casa, riescono a rientrare in campo con maggiore concentrazione e attenzione facendo meglio ogni singola cosa.

“Chiudiamo questo campionato targato NBA e in maglia SPURS al terzo posto frutto di 14 vittorie e 4 sconfitte. Ora ci aspetta una partita durissima di play off in gara secca che, a prescindere da come andrà, non toglierà nulla a un’ottima stagione fin qui disputata per un gruppo che si è affacciato quest’anno al basket giovanile dopo gli anni del minibasket”, commentano dalla società.

MAREMOLA 24 – ABC ALASSIO 83