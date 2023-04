Covid, l’assessore Gratarola: “Ancora restrizioni alle visite in ospedali e Rsa almeno fino a maggio”

Liguria. “A maggio è probabile che l’Oms faccia cessare la situazione pandemica e quindi trasformi il Covid in una normale patologia virale”. Fino ad allora “è il direttore sanitario l’autorità che ha il titolo per adottare eventuali misure” di limitazione alle visite dei pazienti in ospedali e Rsa.

Così l’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola ha risposto alle interrogazioni presentate da Lega e Linea Condivisa sul tema degli accessi alle strutture sanitarie e sociosanitarie per i familiari dei ricoverati.

In base alle disposizioni nazionali in vigore ormai da più di un anno, è consentito l’accesso ai visitatori per almeno 45 minuti al giorno, ma i direttori sanitari hanno comunque facoltà di adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico.

“Oggi in Consiglio regionale ho chiesto alla Giunta Toti l’apertura alle visite dei parenti nelle strutture sanitarie liguri. Quella dell’assessore Gratarola è stata una risposta insoddisfacente, vaga, evasiva e burocratica. Ha detto di voler aspettare maggio per capire meglio cosa decide di fare l’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla situazione pandemica. Anche in questo caso la Giunta non si assume nessun tipo di responsabilità” ha evidenziato Gianni Pastorino (Linea Condivisa) in Consiglio regionale.

“Questa mia iniziativa in aula arriva dopo aver scritto a tutte le aziende sanitarie, sia Asl che San Martino e Galliera, dopo aver fatto una comparazione degli orari delle visite in tutti i siti ospedalieri della Liguria, dopo aver scritto due volte all’Assessore e ad Alisa”.

“Ho deciso di fare questa interrogazione in Consiglio regionale perché la situazione è assurda. Nonostante l’enorme impegno degli operatori sanitari, le loro difficoltà e il burnout vissuto a seguito della vicenda pandemia e le promesse da parte di Alisa e degli Assessori mai mantenute, la vicenda sta diventando incontrollabile”.

“Non è possibile che persone di oltre 80 anni perdano completamente la dimensione spazio-temporale quando entrano in una struttura sanitaria. A causa delle restrizioni queste persone sono sole e non possono ricevere alcuna visita. Questa situazione contribuisce solo ad aumentare il disagio e le difficoltà nei pazienti più fragili con ripercussioni pesanti a livello psicologico”.

“E così in Liguria, nella regione più vecchia d’Italia, i parenti di persone anziane e fragili continueranno a non poter assistere i propri cari” conclude Pastorino.

“La Liguria, come altre regioni, ha vissuto una fase di enorme criticità a causa della pandemia. Per limitare la diffusione del Covid 19 e proteggere le categorie più fragili, come da normativa, era stato disposto il fermo delle visite ai degenti ospedalieri. Lo stato di emergenza ormai è cessato da tempo e nella nostra regione il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è esiguo. Penso che una carezza, un abbraccio, la percezione del calore familiare, facciano la differenza per un malato, specialmente per gli anziani e i più fragili” dichiara Stefano Mai, capogruppo della Lega.

“Le strutture sanitarie non possono più essere ‘blindate’ per i visitatori che vorrebbero solo dare conforto e prestare la propria assistenza ai loro cari ricoverati. Ho notizia di alcuni reparti in cui pazienti molto anziani possono ricevere visita solo un’ora al giorno e a giorni alterni”.

“Con una interrogazione ho chiesto alla Regione di attivarsi per garantire l’accesso dei visitatori negli ospedali e nelle strutture sanitarie con orari che siano congrui e giornalieri. Dispiace la risposta dell’assessore Gratarola che non ha dato al momento spiragli per una soluzione immediata”.

“Spero che si lavori di concerto con i direttori sanitari delle strutture per venire incontro alle esigenze dei degenti e dei loro parenti, perché non permettere ai malati di avere la vicinanza dei loro cari è disumano” conclude.

“Le responsabilità si assumono nel momento in cui la norma lo consente e il Ministero della Salute, non avendo recepito nuove indicazioni da parte dell’Oms, non ha ancora dato indicazioni al riguardo di un ulteriore allentamento delle misure per le visite ai degenti. La valutazione rispetto al rischio igienico-sanitario della struttura è poi in capo alla direzione sanitaria della stessa che deve tenere conto della necessità di gestire in sicurezza l’accesso alle strutture sanitarie da parte dei visitatori, valutando i provvedimenti da adottare in base alla situazione contingente del reparto e dei pazienti” ha replicato ancora l’ assessore alla Sanità della Regione Liguria Angelo Gratarola alle parole di alcuni consiglieri regionali in merito alle attuali restrizioni Covid che disciplinano le visite ai degenti negli ospedali e nelle strutture sociosanitarie.

“Sebbene l’evoluzione normativa – aggiunge Gratarola – si sia orientata nel tempo verso la ripresa in sicurezza delle visite alle persone ospiti presso le strutture socio-assistenziali, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche in ambito ospedaliero la presenza di pazienti fragili deve fare mantenere un atteggiamento prudente, ma nel contempo attento alle loro necessità socio-relazionali e di supporto all’interno delle strutture stesse. Alisa, con propria deliberazione del gennaio 2023, ha espresso raccomandazioni affinché familiari e visitatori possano avere accesso alle strutture residenziali purché siano assicurate idonee misure di protezione individuale”.

“Questo assessorato è tutt’ora al lavoro per trovare soluzioni con le direzioni sanitarie che allentino le restrizioni nel rispetto della tutela dei pazienti, ma risulta chiaro che molto dipende dalla normativa nazionale” conclude.