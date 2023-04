Savona. Grande sorpresa questa mattina per i piccoli pazienti della reparto di pediatria dell’ospedale San Paolo di Savona. A fargli visita il campione Vanni Oddera che, insieme ai “Super Eroi per Voi”, ha donato loro anche tante uova di Pasqua.

Oltre agli auguri, Oddera come di consueto ha allietato la loro mattinata con un giro in moto nei corridoi del reparto, al quale non si è sottratto nemmeno il primario Alberto Gaiero.

Tanti i sorrisi e le emozioni sui volti dei bimbi che hanno vissuto un momento di grande gioia e spensieratezza.