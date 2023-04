Ospedale Albenga, la lista “Ceriale Ceriale: “Sempre in prima linea in difesa del nosocomio e del PS”

Ceriale. “Sempre in prima linea a difesa dell’ospedale di Albenga e di un vero pronto soccorso”.

Parola della lista “Ceriale Ceriale “, dalla quale hanno proseguito: “Uno dei nostri obiettivi principali è salvaguardare la salute dei cittadini come preannunciato nel nostro programma. Questo lo abbiamo sempre dimostrato, anche con interventi immediati e partecipando attivamente alle varie e giuste manifestazioni per la riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Albenga”.

“L’attuale vicesindaco Giordano e tutti i nostri candidati sono stati sempre presenti agli incontri, ai dibattiti e alle iniziative svolte per tutelare il servizio sanitario nel nostro comprensorio”, hanno aggiunto.

“E non solo adesso perché ci sono le elezioni: la salute pubblica viene prima di tutto, non è possibile pensare che il nostro vasto territorio non debba avere un ospedale e un vero pronto soccorso”, hanno concluso da “Ceriale Ceriale”.