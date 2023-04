Ospedale Albenga Ciangherotti: “Con Ppi chi sta male dovrà andare a Pietra, sindaco e comitato hanno fallito”

Albenga. “Ormai è chiaro. Il sindaco di Albenga e il comitato ‘senza pronto soccorso si muore’ hanno fallito. L’Ospedale Santa Maria di Misericordia, secondo il recente accordo siglato a Palazzo Civico tra il Sindaco Tomatis e il governatore Toti, avrà soltanto un Punto di primo intervento, gestito dai medici della mutua, che resterà fuori dalla rete emergenziale. Questo significa che il nostro Punto di primo intervento non lavorerà con il servizio del 118 che coordina h 24 le richieste di emergenza sanitaria su tutto il territorio della provincia di Savona e pertanto, se una persona starà male sul nostro territorio albenganese, farà prima a presentarsi al Santa Corona di Pietra Ligure, dove, invece, nonostante le lunghe attese, è sempre presente la rete del 118”. Lo dichiara il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia albenganese Eraldo Ciangherotti.

L’esponente forzista commenta così le ultime notizie sul futuro dell’ospedale ingauno: “Le conferme sono sempre di più – spiega Ciangherotti -, l’ultima in ordine cronologico è arrivata dal consigliere regionale Angelo Vaccarezza. Presso il Punto di primo intervento dell’ospedale di Albenga non si fermeranno nemmeno le ambulanze, e questo vuol dire che il comprensorio ingauno resta tagliato fuori dalla rete emergenziale”.

“Riccardo Tomatis si è finalmente tolto la maschera e ha confermato l’accordo con il governatore Giovanni Toti. Al sindaco di Albenga va bene un punto di primo intervento, anche se per mesi ha fatto credere ai cittadini che la nostra città avrebbe avuto un pronto soccorso. Lo ha fatto sui giornali, per le strade, nei teatri. Per mesi ha illuso gli albenganesi, assicurandoli che si sarebbe battuto per ottenere il ritorno di una struttura emergenziale. Oggi, invece, scopriamo che si accontenta di un punto di primo intervento completamente estraneo alla rete del 118, forse perchè gestito dai suoi colleghi medici di base”.

Secondo Ciangherotti, infine, “questo risultato, ormai confermato su più fronti, segna il fallimento dell’operazione portata avanti dal comitato senza pronto soccorso si muore, dal sindaco e da tutta la politica albenganese. Grazie a questa maggioranza non siamo riusciti ad ottenere nemmeno quello che il primo governo Toti era riuscito a fare, ovvero mantenere, quanto meno sulla carta, il Pronto soccorso. Infatti nel Piano sanitario che verrà approvato dai Consiglieri regionali, l’Ospedale di Albenga verrà definitivamente declassato a e, al posto del Pronto Soccorso, verrà formalmente istituito il Ppi. E così Albenga sarà l’unica città in tutta la Liguria ad avere una struttura nuova e all’avanguardia sfruttata per lo smaltimento delle liste d’attesa e sulla quale i cittadini non potranno nemmeno fare affidamento per le emergenze”.