Albenga. Un angolo di paradiso trasformato in discarica a cielo aperto. “Uno spettacolo inaccettabile”, secondo l’assessore all’Ambiente di Albenga Gianni Pollio ha annunciato un “intervento repentino di pulizia” nonostante “la competenza non sia in capo al Comune in questo caso”.

Stiamo parlando del fiume Centa ed in particolare della sponda destra (andando da mare verso monte), con la situazione più critica che si registra in corrispondenza dell’ex ospedale, sotto il Ponte Rosso.

Bottiglie di vetro e plastica e rifiuti di ogni genere, comprese sedie e carcasse di biciclette, abbondano, con oche e cigni costretti a ricavarsi a fatica uno spazio tra i rifiuti, che mettono anche a serio rischio la loro salute.

“Abbiamo ricevuto le segnalazioni in merito, – ha spiegato Pollio ai microfoni di IVG.it. – L’area in questione non è di competenza comunale, ma non possiamo comunque accettare una situazione del genere. Provvederemo repentinamente alla pulizia attraverso Sat: ne va del decoro di una delle più belle e caratteristiche zone della città”.

Occasione per l’assessore per rivolgere anche un appello a tutti i proprietari di amici a quattro zampe: “A loro rinnovo l’invito a raccogliere sempre le deiezioni canine, un’altra delle criticità difficili da eliminare che deturpano il volto della nostra bellissima città”.