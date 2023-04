Nuovo Lidl in regione Bagnoli ad Albenga, si parte: due piani e parcheggi. Ecco come sarà

Albenga. È arrivata (ieri, 4 aprile) la determina che autorizza l’apertura e l’avvio dei lavori di costruzione di un nuovo edificio a destinazione commerciale e il contestuale insediamento di media struttura di vendita, ad Albenga. Stiamo parlando del nuovo Lidl, che troverà dimora in regione Bagnoli.

La pratica era già stata approvata dal consiglio comunale ingauno nel mese di giugno di 3 anni fa (2020). E dopo un lunghissimo iter, che aveva anche insinuato dubbi e quesiti tra la cittadinanza sull’effettiva realizzazione del progetto, ora i lavori sono pronti a partire.

Non sono mancate inoltre (e si sono quietate probabilmente solo per la lunga attesa) le polemiche in merito. La minoranza, nel corso del consiglio comunale del 2020, portò all’attenzione una lettera firmata da Lega Coop, Confcommercio e Confesercenti, chiedendo di “sospendere la pratica”, ma passò comunque.

Il Lidl, dunque, sorgerà. E lo farà al posto dell’ex “Garden Center”, andando ad insediarsi in via al Piemonte, ormai sempre più arteria commerciale a tutti gli effetti (QUI il servizio sui supermercati ad Albenga). Il nuovo punto vendita, infatti, si troverà proprio a metà tra l’Ipercoop e l’Eurospin, mentre proseguendo dritti, superate le rotonde di Bastia e del casello autostradale, si giunge rapidamente da Esselunga.

Ma come sarà? Cominciamo a svelare i primi dettagli, da cui si evince chiaramente come il nuovo insediamento cambierà di fatto, e in modo evidente, l’aspetto della zona in questione.

L’edificio sarà su due piani e avrà una superficie di oltre mille metri quadrati (1.167 mq complessivi): per farsi un’idea delle dimensioni, il nuovo Esselunga può vantare una superficie di circa 1.300 metri quadrati.

Inoltre, Lidl Italia si è impegnata a realizzare nuovi parcheggi, uno in parte ad uso pubblico e in parte ad uso pertinenziale, l’altro interamente pubblico (circa 927 metri quadrati). Saranno sistemate le aree esterne, parte delle quali saranno destinate a verde pubblico.

E si procederà anche alla sistemazione della rotonda poco distante ed alla realizzazione di piccole opere di viabilità pubblica (in particolare per migliorare il collegamento con viale Martiri della Foce), corredate da relativi, nuovi marciapiedi.

Ovviamente la nuova apertura, in attesa di conoscere con precisione le necessità del colosso tedesco del discount, dovrebbe portare allo sblocco di nuove, corpose (in termini numerici) assunzioni.