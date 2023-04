Nuovo direttivo per “Alassio Un Mare di Shopping”, eletto presidente Giancarlo Formichella

Alassio. Dopo un doppio mandato della presidente Loredana Polli titolare del negozio di pelletteria Valmoda, subentra alla presidenza del consiglio di “Alassio un mare di shopping” Giancarlo Formichella, titolare della gioielleria Silvana, già vicepresidente durante il mandato di Loredana Polli.

“Sono felice e fiera di consegnare un consorzio sano e vivace, con nel cassetto molte iniziative di successo, una voce che raccoglie da anni il commercio Alassino, fiore all’occhiello della città.”

Sono le parole della past president Loredana Polli, ora vicepresidente, insieme al consiglio direttivo formato da Barbara Siri Adidas, Marta Ferrario Ecoschic, Paola Arighetti Lavanderia self service, Stefano Trezzani Hotel Curtis, Franco Polli valigeria Polli.

Il primo atto da presidente, per Giancarlo Formichella è la consegna ufficiale dell’ importo raccolto contando un euro per ogni cartolina validamente imbucata del concorso lo shopping dei sogni alla Società di Salvamento.

Nel pomeriggio di oggi l’importo di 4382euro è stato consegnato alla presidente della società di salvamento di Alassio Stefania Dani, in accordo con l’assessorato al commercio. Grazie a questa donazione si darà il via alla piantumazione e cura degli abeti acquistati dai commercianti a Natale per gli addobbi natalizi e temporaneamente messi a dimora nel vivaio comunale. Un altro segno che il commercio ha a cuore non solo il mare ma anche la splendida collina che abbraccia la città.