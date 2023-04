Nuovo centro Bioanalisi a Varazze, Arboscello (PD): “Nella sanità ligure avanza il privato”

Liguria. “Nella sanità ligure avanza il privato e il centrodestra esulta e usa toni trionfalistici” questo il commento del consigliere regionale PD Arboscello all’apertura del nuovo centro Bioanalisi di Varazze.

“Servono più investimenti nella sanità pubblica – spiega -.Invece l’apertura di un nuovo centro medico privato a Varazze, salutato con grandi festeggiamenti dal Sindaco Luigi Pierfederici e dal consigliere regionale Angelo Vaccarezza, è l’ennesima conferma che per il centrodestra il futuro della sanità in Liguria debba essere nelle mani del privato.Invece di inserire nel piano socio-sanitario un ospedale di comunità per la porzione di territorio del levante savonese e nuovi investimenti per l’abbattimento delle liste di attesa, esponenti della maggioranza del Presidente Toti e dell’Assessore Gratarola, preferiscono tagliare nastri di ambulatori privati. Ad oggi, il lavoro che Regione Liguria sta facendo per diminuire il disagio dei liguri in attesa di poter fare un esame di controllo è ancora insufficiente. Senza investimenti nella sanità pubblica aumenta il livello delle diseguaglianze che già ci sono, soprattutto in una Regione e in una Provincia, come quella savonese, con un alto tasso di popolazione anziana. Chi non si può permettere esami privati o fuori Regione, come dimostrano i dati, rinuncia alla cure. E’ evidente che il privato non è la soluzione”.

“A questo punto – prosegue Arboscello -, mi auguro almeno che il nuovo ambulatorio di Varazze possa garantite al più presto ai cittadini della Provincia tutti i servizi sanitari in convenzione con Asl 2 e non solo una piccola parte. Solo in quel caso, senza facili entusiasmi, si potrà parlare di un’offerta sanitaria maggiore ma sempre e comunque demandata a soggetti privati. La sanità pubblica continua a essere smantellata da questa giunta con il compiacimento dei suoi esponenti territoriali” conclude Arboscello.

Anche il Segretario del circolo del Partito Democratico di Varazze Luca Baglietto commenta “E’ stato aperto da qualche giorno a Varazze un nuovo ambulatorio bianalisi, alla cui inaugurazione con tanto di nastro tricolore erano presenti sia il sindaco cittadino sia il Consigliere Regionale Angelo Vaccarezza.Comprendiamo bene che il territorio del levante savonese sia zona di interesse per il privato, essendo stato completamente escluso e dimenticato da Regione Liguria nelle sue scelte all’interno del piano Socio sanitario della nostra regione”.

“Rimaniamo stupiti dalle dichiarazioni del Sindaco di Varazze,che elogia l’iniziativa privata al fine di garantire sul nostro territorio servizi che servono alla cittadinanza,avremmo sperato che fosse proprio il sindaco in persona ad impegnarsi affinché questi servizi fossero, si garantiti alla cittadinanza, ma dal servizio pubblico. Con i fondi del PNRR destinati alla missione salute e decreto 77/22 del Ministero della Salute comprendenti le Riforme e gli obiettivi ci saremmo aspettati qualcosa di più dal Sindaco e da Regione Liguria e che Varazze fosse identificata come luogo giusto per la progettazione di una Casa di Comunità aperta 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 dove i cittadini avrebbero potuto accedere per bisogni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, il così definito modello organizzativo dell’assistenza di prossimità per la popolazione; la scelta di Varazze,comune più popoloso del levante savonese, avrebbe coinvolto anche cittadini di comuni vicino della riviera e dell’entroterra. In oltre, seppur in parte convenzionata, si tratta pur sempre di sanità privata, dove chi ha i soldi può accedere in tempi brevi alle cure, pagando le prestazioni, e chi invece non può aspetta mesi per una visita. Riteniamo che una buona amministrazione debba battersi perché il diritto alla salute sia garantito a tutti e crediamo che il sindaco di Varazze non impegnandosi in questo senso abbia sprecato non solo una occasione unica, i fondi stanziati sono straordinari, ma pivato i cittadini di un opportunità che non si ripeterà in un prossimo futuro”, conclude.