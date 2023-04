Nuovo carcere, Orlando (Pd): “Va realizzato a Cairo, presenterò un’interrogazione parlamentare”

Cairo Montenotte. Un’interrogazione parlamentare per conoscere le intenzioni dei ministeri riguardo alla realizzazione di un nuovo carcere nel savonese. A presentarla, come annunciato ieri sera in un incontro con i cittadini alla Soms di Cairo Montenotte, sarà l’onorevole Andrea Orlando, esponente del Partito Democratico.

“Il nuovo carcere va realizzato a Cairo – sottolinea il dem – dobbiamo rivendicare e difendere questa scelta, che, dopo i vari sopralluoghi del DAP, sembrava ormai essere in fase avanzata, altrimenti si perderanno delle risorse. Per questo presenterò un’interrogazione parlamentare per capire quale sia l’orientamento del ministero”.

Secondo Orlando, infatti, è necessario “lanciare un segnale forte” soprattutto dopo le ultime dichiarazioni del sottosegretario alla Giustizia Delmastro: “Appena le ho lette sono saltato sulla sedia – dice – le sue parole sembrano mettere in discussione la scelta di Cairo oppure non conoscere la situazione. Se invece così non è e i ministeri saranno orientati in questa direzione, chiederò delucidazioni sulla tempistica”.

Un’ipotesi, quella di realizzare la struttura penitenziaria a Cairo, che lo scorso anno sembrava essere la più plausibile. I tecnici del ministero avevano valutato anche un’altra area in Valbormida (quella dell’ex Acna a Cengio), ma poi si erano orientati verso un terreno nella zona del Tecchio a Cairo. Nel 2023 era poi saltata fuori di nuovo l’opzione di realizzare il carcere a Savona, città sede del Tribunale. Mentre in passato si era anche pensato ad Albenga. “Quando erano state varate le prime ipotesi, a Savona non c’era nessun area che potesse essere individuata – spiega Orlando – tra l’altro realizzare carceri in un’area fortemente urbanizzata non è una passeggiata. A forza di discutere di alternative, il rischio che non si faccia il carcere nel savonese è molto forte. Considerando che c’è già stato un passo definitivo da parte del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e del Ministero delle infrastrutture, ricominciare tutto da capo non sia intelligente, così si rischia che le risorse vadano da un’altra parte”.

Ma perché Cairo è la scelta giusta? “Avere questa struttura in Valbormida – dichiara Orlando – è anche un modo per aiutare una battaglia per la difesa dei servizi e dei livelli occupazionali che, come sappiamo, ha avuto battute drammatiche negli anni scorsi con la chiusura di alcuni servizi essenziali, a partire dal pronto soccorso. L’avere un carcere sul territorio non vuol dire avere in automatico un ps – precisa – ma sicuramente aiuta”.

E poi aggiunge: “Realizzare un carcere a Cairo, quindi, oltre a rispondere ad un’esigenza provinciale (anche l’ordine degli avvocati e il Sappe hanno lanciato al ministero un appello per accelerare l’iter ndr), avrebbe anche dei risvolti positivi per la cittadinanza, aumentando la domanda delle strutture sanitarie e dei servizi di trasporto e creando dei benefici di carattere economico. Ricordiamo inoltre che qui c’è la scuola di polizia penitenziaria che sarebbe vicino alla struttura e con la quale si potrebbe lavorare in sinergia per la formazione degli agenti”.

E sulla proposta del Sappe, inviata al ministro Nordio, di recuperare il Sant’Agostino per farlo diventare una casa di arresto, Orlando commenta: “Sono valutazioni che deve fare il ministero, credo che avere due siti nella stessa provincia non corrisponde alla politica che fino a qui ha seguito il DAP. Il Sant’Agostino era una struttura particolarmente deteriorata e oggi questa situazione temo si sia ulteriormente aggravata, quindi non so se ci saranno le risorse. Ora l’importante è che si porti a casa soprattutto un risultato per la questione fondamentale, ovvero che si decida di dotare anche il savonese di un carcere”.