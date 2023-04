Nuovo ambulatorio di neuropsichiatria, Ciangherotti (FI): “Famiglie sballottate da Albenga in provincia per ottenere supporto, inaccettabile”

Albenga. “Sarà solo un caso, ma dopo il mio intervento di ieri, in occasione della Giornata della consapevolezza dell’Autismo, oggi Asl2 se ne esce fuori sui giornali annunciando l’apertura di un nuovo ambulatorio di neuropsichiatria per bambini ed adolescenti ad Albenga. Non posso che accogliere con favore la notizia, ma verificherò personalmente che questo servizio funzioni per davvero. Oggi la situazione è a dir poco vergognosa. Basti pensare ai ragazzi in difficoltà che vengono sballottati da una parte all’altra della provincia, con il pubblico che costringe le famiglie a rivolgersi al privato perché non è in grado di offrire le risposte che servono nell’immediato”. Lo afferma il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia di Albenga Eraldo Ciangherotti.

L’azienda sanitaria savonese ha annunciato l’ampliamento dell’offerta dei servizi sanitari rivolti ai bambini e agli adolescenti presso l’ospedale Santa Maria di Misericordia, dove è in programma l’apertura di un nuovo ambulatorio di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza: “Leggo lunghe paginate sui giornali locali – spiega Ciangherotti -, che annunciano nuovi progetti. Ma alle famiglie e ai ragazzi in difficoltà non servono progetti, ma servizi concreti e funzionanti”.

“Oggi – sottolinea l’esponente forzista – le famiglie sono obbligate ad assumersi la responsabilità di gestire i figli in ambito sanitario. Il pubblico non è in grado di dare risposte immediate e anche i genitori meno abbienti non possono far altro che rivolgersi al privato per avere il supporto specialistico necessario in grado di fare crescere a rendere migliore la vita di chi è colpito da questi disturbi. Penso, ad esempio, a quella famiglia sballottata da Albenga a Finale Ligure per ottenere una consulenza psicologica. Un insulto. Una pagina vergognosa della nostra sanità locale”.

Ciangherotti, quindi, manda un messaggio diretto ai vertici di Asl2: “Se all’ospedale di Albenga sarà operativa questa nuova unità – conclude -, non voglio più sentire parlare di famiglie che vengono inviate da qualche parte in provincia alla ricerca di supporto psicologico, piuttosto che della logopedista o di altre figure professionali necessarie e indispensabili per un bambino autistico. Ben vengano gli annunci dell’Asl2, ma la dottoressa Monica Cirone e il dottor Roberto Carrozzino sappiano che vigilerò in prima persona sullo stato di questo nuovo servizio e chiederò personalmente alle famiglie interessante di dirmi se funzionerà per davvero. Anche perché di progetti Asl2 ne ha annunciati tanti, ma di fatti (sinora) ne abbiamo visti pochi”.