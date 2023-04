Nuova vita per il viadotto di via della Pace a Pietra Ligure: fondi Pnrr per messa in sicurezza

Pietra Ligure. A fine 2022 hanno avuto inizio i lavori di messa in sicurezza ed adeguamento strutturale del viadotto di via della Pace, situato nell’immediatezza del casello autostradale di Pietra Ligure e composto da cinque campate di circa 18 metri ciascuna, per uno sviluppo complessivo di circa 90 metri.

L’obiettivo principale dell’opera è quello di ricreare le condizioni di sicurezza della struttura, prevedendo anche un miglioramento della portata a 44 tonnellate a fronte delle attuali nove. L’intervento complessivo ammonta a un totale 520.000 euro, interamente finanziato con fondi Pnrr.

Nello specifico, saranno realizzate opere speciali in calcestruzzo propedeutiche alla fornitura in opera dei nuovi appoggi, ormai vetusti e consumati, che permetteranno di ottenere una situazione di assoluta sicurezza per l’intero viadotto, completate dal rifacimento delle barriere laterali e dalla realizzazione dell’illuminazione dell’intero tratto fino all’intersezione con Via Ranzi.

“Attraverso questo intervento, apparentemente poco “visibile” ma decisamente importante, si è data una rilevante risposta ad un tema molto delicato come quello della sicurezza dei ponti, considerato che la struttura in questione, di notevole lunghezza e costruita negli anni ’70, presentava diverse criticità che ormai dovevano essere necessariamente affrontate – commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore ai lavori pubblici Francesco Amandola – Con la riqualificazione e adeguamento strutturale, inoltre, il viadotto potrà ospitare il passaggio di mezzi fino ad un peso maggiore e con tale incremento di portata sarà possibile accedere in direzione di Ranzi con autotreni e pullman senza limitazione di transito”.

“Un intervento di messa in sicurezza rilevante, che consente la manutenzione di un viadotto di competenza comunale importante per la mobilità cittadina, essendo l’asse di collegamento con la frazione di Ranzi, che necessitava di una manutenzione straordinaria, resa possibile grazie all’accesso ai fondi del Pnrr e, ovviamente, al lavoro dell’Ufficio Tecnico che, come sempre, ringraziamo”, concludono il sindaco e l’assessore pietrese.