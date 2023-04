Numeri civici in ordine sparso e Google Maps “inaffidabile”, ambulanze si perdono a Plodio: arriva una web app

Plodio. Devi raggiungere un luogo, ma non sai dove si trova. Apri lo smartphone entri nell’app dedicata, scrivi l’indirizzo e in pochi secondi davanti a te spunta il percorso, con tanto di voce che ti indica che strade prendere e dove girare. Una pratica comune ormai utilizzare i dispostivi elettronici (e non le vecchie e care mappe cartacee) per spostarci dove vogliamo. Se dobbiamo però andare a Plodio il “gioco” diventa più difficile, lo sanno bene i soccorritori della pubblica assistenza.

Nel piccolo paese valbormidese, infatti, più volte (per non dire quasi sempre) i militi si sono persi non riuscendo a trovare l’indirizzo giusto: a volte ingannati dal navigatore, altre dai numeri civici distribuiti senza un ordine sparso. Un fatto che preoccupa (e non poco) gli abitanti della zona che hanno più volte segnalato al Comune il problema. Da qui nasce l’idea, forse unica nel panorama nazionale, del sindaco Gabriele Badano: dare vita ad una web app, che aiuti i soccorritori a trovare la via giusta.

“Le abitazioni di Plodio sono sparse sul territorio comunale e non sono di facili individuazione soprattutto perché, per vari motivi, i numeri civici sono distribuiti in maniera incoerente – spiega il primo cittadino -. A questo si aggiunge il fatto che, in base alle nuove normative, non è più possibile chiedere ad eventuali passanti dove abiti una persona dando nome e cognome, ma soltanto dove si trovi il tale indirizzo”.

Ma il problema non riguarda solo i numeri civici: “La tecnologia digitale, per esempio Google Maps, è fuorviante – dichiara Badano – Alcuni indirizzi non ci sono, mentre altri vengono indicati in località non corrispondenti al luogo esatto cercato. In almeno 50 casi su 100 l’app porta fuori strada, insomma è inaffidabile”.

Tutti fattori che, uniti, creano grandi criticità ai soccorritori (e non solo). “Purtroppo in molti casi – racconta il sindaco – ci è stata segnalata la difficoltà da parte delle pubbliche assistenze di trovare un’abitazione in maniera celere. Ciò provoca ansia ed insicurezza per i nostri cittadini e quindi ci siamo fatti carico del problema”.

Come prima soluzione, si era pensato di modificare l’intera toponomastica del paese, “ma – precisa Badano – sarebbe stato dispendioso in termini economici e avrebbe obbligato i cittadini a rifare documenti, domiciliazioni, utenze. Quindi sarebbe stato un rimedio forse peggiore del male”. Così si è scelto di percorrere un’altra via: ri-mappare l’intero paese e realizzare una web app che fosse di supporto ad ambulanze e automediche.

“Attraverso questo strumento, che tutti posso utilizzare – rivela Badano – un soccorritore può digitare l’indirizzo cercato e immediatamente, con un semplice click, si apre Google Maps con il percorso esatto da fare e con l’indicazione precisa di tutti i numeri civici di Plodio. Ad ogni civico corrispondono due coordinate X e Y su Maps. L’informazione non è nominativa, riguarda soltanto la collocazione degli edifici nel rispetto della riservatezza dei dati. Della nuova app è stato informato il dottor Danilo Cimolato, direttore di Savona Soccorso che ha mandato un’informativa a Sierra e alle pubbliche assistenze. Dovrebbe essere già tutto operativo”.

“Spero – conclude il sindaco – che in questo modo i nostri cittadini vivano in maniera ancora più serena nel nostro piccolo paese”.