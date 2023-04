Non solo Albenga, l’11 aprile Toti farà tappa ad Alassio: prevista visita sull’isola Gallinara

Alassio-Albenga. Non si limiterà alla sola Albenga la visita nel ponente savonese del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, prevista il prossimo 11 aprile.

Stando alle indiscrezioni raccolte dalla redazione di IVG, e confermate da Regione Liguria, il governatore farà prima tappa nella vicina Alassio, per la precisione in porto.

Dallo scalo portuale, Toti si recherà sull’isola Gallinara, per la quale nei giorni scorsi è arrivata la notizia del via libera ad un progetto di promozione turistica (leggi QUI). Un’iniziativa partita proprio da Regione Liguria per la valorizzazione dell’isola stessa, ma anche delle altre zone costiere dell’area del ponente savonese.

Al rientro da Alassio, il presidente si recherà ad Albenga (leggi QUI) dove è atteso, insieme all’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola, a mezzogiorno, per un incontro incentrato sul piano socio-sanitario regionale e, di conseguenza, anche sul futuro dell’ospedale Santa Maria di Misericordia.