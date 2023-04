Noi per Sassello si presenta: “Grande partecipazione e affetto, siamo ancora più determinati”

Sassello. “Vogliamo ringraziare infinitamente i nostri concittadini, che oggi hanno condiviso con noi un momento così importante. Il nostro impegno nei confronti dei sassellesi è appena incominciato, ma sostenuti da così tanta partecipazione e affetto, ci sentiamo ancor più determinati e volenterosi”.

A dirlo è la lista civica “Noi per Sassello” guidata dall’aspirante sindaco Gian Marco Scasso, che ieri (23 aprile) si è presentata agli elettori a Villa Scasso. Numeroso il pubblico presente che ha conosciuto i candidati e ascoltato le loro proposte per il territorio.

Sette i componenti del gruppo, cinque uomini e due donne, che sostengono la candidatura di Scasso, vigile del fuoco da 33 anni e caposquadra del distretto di Varazze. Alle urne dovranno vedersela con “SiAmo Sassello”, squadra capitanata da Marco Dabove, attuale capogruppo di maggioranza.

Questi i nomi: Guglielmo Bazzano, Gian Paolo Crocco, Biagio Lucignano, Piero Luigi Maresca, Alessandra Mirabelli, Salvatore Monteleone e Sonia Pesce

“Spinti da molti concittadini, nonostante le difficoltà riscontrate e gli impegni di tutti noi, siamo onorati di presentarci – hanno detto dalla lista – Iniziamo questo percorso con l’entusiasmo di chi ha scelto una strada segnata dai valori del passato, ma portando un nuovo vento per le strade sassellesi: la voglia e l’entusiasmo di valorizzare il nostro splendido territorio, dando voce a tutti i sassellesi e alle numerose attività presenti sul territorio. Impegnandoci con spirito di cooperazione ed unione a lavorare in sinergia sull’intero territorio sassellese per renderlo un luogo dove viverci diventi una scelta entusiasta e consapevole per tutto quello che potenzialmente può offrire. Tutti insieme possiamo farcela”.

Diversi i punti al centro del programma di “Noi per Sassello”: welfare, sviluppo economico, turismo, decoro urbano, manutenzione delle strade, manutenzione acquedotti e approvvigionamento, emergenza peste suina, associazionismo, sport e frazioni. E proprio nelle frazioni, che la lista nelle prossime settimane organizzerà alcuni incontri con i cittadini.