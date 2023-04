“Noi per Ceriale” presenta la lista a sostegno di Nervo: dentro Maineri e la Gelmini

Ceriale. “Abbiamo completato la lista “Noi per Ceriale–Nervo Sindaco” che vede al suo interno persone che hanno già ricoperto incarichi nelle passate amministrazioni comunali e che con passione e impegno vogliono continuare a dare il proprio contributo al paese. A queste si sono aggiunte persone della società civile sicuramente capaci di assumersi la responsabilità di amministrare Ceriale nei prossimi cinque anni e per i quali chiedo il massimo sostegno da parte degli elettori che si recheranno al voto il 14 e 15 maggio”. Lo ha annunciato il candidato sindaco Piercarlo Nervo.

“La nostra lista civica di orientamento centro-destra può contare sull’appoggio delle forze politiche a capo della Regione e del Governo con le quali ogni amministrazione comunale deve confrontarsi nel quotidiano e alle quali potremo chiedere un aiuto per fare in modo che Ceriale possa fare un “passo avanti”.

“Da quando sono nato ho vissuto a Ceriale dove lavoro da sempre, acquisendo ogni giorno una conoscenza dettagliata del territorio – afferma il candidato sindaco Piercarlo Nervo -. Quando ero ragazzo ho dedicato parte del mio tempo libero al mio paese, facendo il volontario in varie associazioni. Crescendo ho iniziato a dedicarmi alla politica ricoprendo il ruolo di assessore nelle due giunte guidate dal sindaco Pietro Revetria e il ruolo di consigliere di opposizione nelle due giunte guidate dal sindaco Ennio Fazio, acquisendo un’esperienza sul funzionamento della macchina amministrativa”.

“Quest’anno ho deciso di ricandidarmi per mettermi a servizio dei miei concittadini assumendomi la responsabilità, in prima persona, di amministrare la comunità. La cosa di cui sono certo e che ci sarò sempre per chiunque avrà bisogno e cercherò di non lasciare nessuno da solo, pensiero che ho riscontrato in ogni componente della lista” conclude.

Tra i nomi della lista, oltre a quello già annunciato dell’attuale assessore comunale Eugenio Maineri, altri due esponenti dell’amministrazione uscente nel ruolo di consiglieri comunali con delega, ovvero Rosanna Gelmini e Luca Tognetti (quest’ultimo poi dimissionario).

Le persone che si sono affiancate a me in questa competizione elettorale sono:

Maurizio Accame, coordinatore professioni sanitarie;

Marco Capiaghi, autista soccorritore;

Cristina Di Bartolo, avvocato;

Mariangela Foti, commerciante;

Rosanna Gelmini, commerciante e consigliere comunale uscente;

Claudia Maggiorano, sovrintendente polizia di stato in congedo;

Eugenio Maineri, assessore comunale uscente;

Arturo Moreno, imprenditore turistico e consigliere comunale uscente;

Andrea Quilici, ingegnere ambientale;

Giacomo Roccaforte, perito elettronico libero professionista settore energia rinnovabile;

Rosaria (detta Sara) Rocco, insegnante;

Luca Tognetti, ragioniere – dipendente e consigliere comunale uscente.