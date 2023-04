Nei negozi di Ceriale speciali auguri di Pasqua dai bimbi dell’asilo nido

I clienti dei negozi di Ceriale troveranno ad accoglierli degli speciali auguri pasquali: acquarelli, disegni e messaggi da parte dei bambini dell’asilo nido di Ceriale “Il flauto magico”, che hanno voluto celebrare l’arrivo della Pasqua nel segno di gesti e parole gentili.

Il tour negli esercizi commerciali da parte dei piccoli del nido d’infanzia rientra nella proposta educativa offerta dalla struttura cerialese, sempre più aperta alla natura e al territorio circostante con iniziative innovative.

Le maestre e le educatrici spiegano il progetto organizzato e realizzato in questi giorni: “Abbiamo osservato i nostri bambini e ci siamo accorti degli innumerevoli gesti di gentilezza che si scambiano l’uno con l’altro e dell’attenzione che hanno per aiutare chi magari in quel momento è in difficoltà…Ma i nostri bambini hanno cura anche della natura che li circonda e degli adulti che li accompagnano”.

“Per questo abbiamo pensato di condividere questi gesti gentili con i commercianti di Ceriale e consegnare a loro degli auguri autentici per la festività pasquali. E per ricordaci, come scrisse Esopo, che per quanto piccolo nessun atto di gentilezza è sprecato”.

“Un’altra iniziativa voluta e pensata per rafforzare ancora la sinergia del nostro asilo nido con la comunità locale” concludono educatrici e maestre.