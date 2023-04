Nasce a Borghetto il circolo di Fratelli d’Italia, Cavallo: “Alle scorse elezioni la città ci ha dato grande fiducia”

Borghetto Santo Spirito. Ieri (13 aprile) alle 19,30 si è svolta l’assemblea costituente del nuovo circolo FDI di Borghetto, oltre i 60 nuovi iscritti al partito di Giorgia Meloni.

Presenti in sala l’assessore Carolina Bongiorni, espressione di Fratelli d’Italia in Municipio, i consiglieri Sarpero e Rocco del gruppo misto, Fernando Bravo ex consigliere e altre personalità locali.

Apertura dei lavori da parte del portavoce Enzo Ricotta che ha auspicato l’unità di intenti al bene comune di Borghetto attraverso il collante dei valori che caratterizzano l’azione politica di Fdi.

Nel suo intervento il commissario provinciale Claudio Cavallo ha dichiarato: “Borghetto ci ha dato una grande fiducia alle elezioni politiche del settembre scorso con oltre il 34 % dei voti, abbiamo sentito forte il dovere di promuovere la costituzione di un circolo cittadino, organismo base dell’organizzazione del partito sul territorio, luogo deputato ad accogliere tutti coloro che condividono i nostri valori e che abbiano la volontà di essere protagonisti con l’apporto di idee e di proposte. Il radicamento sul territorio comunale presuppone il coinvolgimento di tutte le categorie economiche e produttive e il nostro preciso obiettivo è di promuovere la partecipazione politica cercando di coinvolgere tutte le forze sane che si riconoscono in noi e dar loro voce e visibilità“.