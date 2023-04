Millesimo, il Castello e Villa Scarzella riaprono le porte ai visitatori

Millesimo. Domenica 23 aprile riaprono le porte il Castello dei Marchesi del Carretto e Villa Scarzella a Millesimo. L’amministrazione comunale, grazie a una convenzione con Wild Bormida, renderà fruibili alle visite due degli edifici storici di pregio del borgo.

Il Castello edificato da Enrico II a difesa del borgo, rientrava nel progetto di protezione della via tra Piemonte e Liguria attraverso le Langhe voluto dai del Carretto. Le sue sorti furono legate a quelle del borgo. La torre in pietra, il maschio e la parete est sono le parti più antiche. Il maniero fu bombardato nel 1553, per ordine di Ferrante Gonzaga, nell’ intento di impedire che fosse occupato dai Francesi durante la guerra tra Francia e Spagna. Nel 1989 venne acquistato dall’ Amministrazione Comunale, che dieci anni dopo iniziò l’ opera di restauro e di recupero funzionale.

Villa Scarzella, circondata da un giardino ai piedi del Castello del Carretto, fu edificata da Giuseppe Scarzella il quale, alla metà del XIX secolo aveva acquistato i ruderi del castello e il lotto di terreno per costruirvi una residenza estiva.

La villa venne ampliata dal figlio Alberto Scarzella, Sindaco di Millesimo dal 1888 al 1913. Acquistata dall’amministrazione comunale nel 1989, è ora sede del Museo Napoleonico e del Centro visitatori del Bric Tana e della Valle dei Tre Re.

Le aperture continueranno tutti i week end, dalle 16 alle 19, fino al primo di ottobre, sono inoltre previste diverse aperture straordinarie: il 24 e 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 14 e 15 agosto; in programma, inoltre, anche alcune aperture serali durante il mese di luglio. Ma non basta. Nel mese di maggio verranno inaugurate all’interno degli ampi saloni del castello due mostre tematiche.

“E’ sempre un piacere poter rendere fruibili alla cittadinanza e ai turisti due perle del nostro paese – commenta il sindaco Aldo Picalli – contando su un servizio di grande professionalità come quello fornito da Wild Bormida in grado di accompagnare i visitatori in un vero e proprio viaggio alla scoperta delle bellezze storiche, paesaggistiche e archeologiche del nostro territorio”.

Per chi desiderasse maggiori informazioni può contattare il numero 3357812890.