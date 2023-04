Millesimo “guastafeste”, Ferri: “Pontelungo convinto che la regalassimo, non funziona così”

Millesimo. “Considerando il valore delle due squadre penso che lo spareggio sia la cosa più giusta. Sono venuti convinti che gliela avremmo regalata ma non funziona così” – sono queste le parole con cui Michael Ferri, difensore del Millesimo, ha esordito nel post gara. La formazione valligiana ha onorato il campionato fermando sull’1 a 1 il Pontelungo e costringendo i granata allo spareggio con il Camporosso. In caso di vittoria, la squadra di Zanardini avrebbe fatto suo il campionato.

“Gioco a calcio da vent’anni – prosegue Ferri – e nessuno mi ha mai regalato niente. Altrimenti, l’avremmo lasciata a tavolino. La partita si è messa subito bene per noi e non nascondo che il terreno di gioco non aiuta. L’anno prossimo? Quest’anno con la rosa al completo pensavamo di poter raggiungere i play off. Non ci siamo riusciti regalando punti. Secondo me senza infortuni e con qualche aggiustamento potremo fare bene”.

Avanti con mister Fabio Macchia: “Con lui ci troviamo bene. Non avevamo nulla contro mister Bruno Peirone, una persona a cui siamo molto legati. Il cambio di allenatore è stato deciso dalla società. Ci piaccione le idee di Macchia e durante gli allenamenti ci divertiamo. Noi veterani lo conosciamo da vent’anni”.

Per celebrare il finale di stagione, al ‘Comunale’ era presente anche una bella cornice di pubblico e uno striscione, con scritto “6 unica”.