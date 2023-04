Millesimo, 750mila euro per gli impianti sportivi: a maggio via ai lavori per il sintetico nel campo da calcio

Millesimo. Sono quasi 750mila euro i fondi che il Comune di Millesimo investirà per migliorare gli impianti sportivi del paese con il rifacimento del manto del campo da calcio e del pallone di viale Mameli.

Dei 745mila euro totali, 138mila euro provengono dal bando Sport e Periferie, mentre la restante parte è finanziata da un mutuo aperto dal Comune (il primo dell’amministrazione Picalli) e dal contributo di un privato.

Nel dettaglio, per quanto riguarda lo stadio di calcio, l’attuale manto in erba naturale (rinnovato l’ultima volta nel 2016) verrà sostituito con erba sintetica, si interverrà anche sull’illuminazione che sarà completamente a led e verranno spostate le tribune dalla parte opposta: “In questo modo si migliorerà la visibilità della partite, gli spalti infatti verranno rialzati e posizionati dall’altra parte della struttura, non saranno più contro luce. Verranno anche aumentati i posti a disposizione degli spettatori”, afferma il sindaco Aldo Picalli.

L’altro lotto di lavori prevede invece il rinnovo del pallone che verrà trasformato in una struttura sportiva polivalente: “In questo caso – spiega il primo cittadino – verranno realizzate le tribune, ora assenti, per farlo la struttura verrà allungata. Si interverrà anche sugli spogliatoi. La capienza sarà di circa 200 posti”.

I lavori partiranno ad inizio maggio: “Abbiamo atteso la fine del campionato per procedere, soprattutto per quando riguarda il campo da calcio. L’opera sarà terminata a settembre per l’inizio della nuova stagione”, conclude Picalli.