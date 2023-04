Milano Marathon, ventimila in corsa: l’albenganese Nicola Piccardo sotto le tre ore

Albenga. Nel mondo del running si dice che un podista diventa tale solo quando corre una maratona. Forse sarà frutto dell’esagerazione, perché l’impegno è lo stesso tanto nelle gare brevi quanto in quelle lunghe ma è innegabile che il fascino della regina dell’atletica supera qualsiasi considerazione.

Da ieri nella ASD Albenga Runners un altro atleta può fregiarsi del titolo di maratoneta sub 3:00. Nicola Piccardo, classe ’93, è riuscito nell’impresa concludendo non senza difficoltà la sua prova in 2h58’04’’ . Queste le sue prime parole poco dopo l’arrivo: “purtroppo sono felice solo a metà, il caldo di Milano si è fatto sentire, al 36°km ho avuto una crisi e ho pensato al ritiro, ma sono orgoglioso di aver avuto la forza di rialzarmi, camminare e rimettermi a correre perché la Maratona non perdona, ti dà tanto ma pretende tanto”.

Bartolomeo Moraglia, compagno di allenamenti di Nicola, è invece incappato in una giornata storta “ma – dicono dalla società – siamo sicuri che saprà dimostrare quanto prima il suo reale valore. Comunque con 3h 14’12’’porta a casa un ottimo tempo”.

Ad accompagnarli e condurli in questa avventura c’era anche Massimo Nicolosi che ha tagliato il traguardo in 3h39’09’’.

A Milano i tre atleti della società ingauna hanno anche dato il loro sostegno alla Fondazione Cesar che si impegna per costruire un futuro di pace nella diocesi di Rumbek in Sud Sudan attraverso lo sport. “Questo è sicuramente il messaggio più potente da trasmettere: il miglior record che si possa battere è quello della solidarietà, nello sport e nella vita”.