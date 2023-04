Liguria. Correnti più fredde affluiranno nei prossimi giorni sulle nostre zone. Ne conseguirà un tempo decisamente instabile con possibilità anche per isolati rovesci temporaleschi. Le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo il centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 3 aprile, al mattino tempo generalmente soleggiato con qualche locale addensamento innocuo. Da metà giornata instabilità in aumento a partire dell’Appennino di levante con possibili rovesci anche a sfondo temporalesco in locale sconfinamento “a macchia di leopardo” lungo alcuni tratti di costa. Nella seconda parte instabilità anche a ponente ma con fenomeni più sporadici. Venti moderati dai quadranti settentrionali fino alla mattinata. In successiva rotazione dai quadranti meridionali nel pomeriggio. Mare tra poco mosso e mosso. Temperature minime stazionarie, massime in calo lungo le coste: saranno comprese sulla costa tra 7 e 17 gradi, nell’interno tra -1 e 17.

Domani, martedì 4 aprile, tempo generalmente soleggiato lungo le coste. Qualche addensamento in più sui versanti padani specialmente nella zona delle Alpi Liguri dove non si escludono locali rovesci pomeridiani, nevosi ma solo oltre i 1400 metri.

Per mercoledì 5 aprile si attende una giornata caratterizzata da tempo a tratti instabile con possibili isolate precipitazioni sparse a “macchia di leopardo” nevose sopra i 1000 metri di quota. Temperature in calo.