Liguria. Flussi occidentali umidi determinano nuvolosità e qualche debole fenomeno sulla costa centrale, anticipano un sistema perturbato più perturbato atteso per la giornata di giovedì.

Secondo il Centro Limet, oggi martedì 11 aprile avremo molte nubi sul settore centro-orientale, più compatte sulla parte costiera; al mattino non escludiamo sgocciolii o brevi piovaschi su genovesato in estensione al resto del levante a seguire; tendenzialmente soleggiato il pomeriggio su imperiese e savonese di ponente con velature.

Venti forti da sudovest, rinforzi a burrasca su Capo Corso, ciclonico teso con rinforzi sul Golfo di Genova. Mare in rapido aumento a molto mosso già dal mattino al largo, tendente ad agitato; dal pomeriggio/sera in aumento anche su Riviera di Levante. Temperature minime in aumento, massime in calo sulla costa, complice la maggiore nuvolosità: sulla costa minime tra 10 e 13 gradi, massime tra 14 e 16 gradi; all’interno minime tra 2 e 7 gradi, massime tra 10 e 15 gradi (fondovalle/collina).

Mercoledì 12 aprile addensamenti sparsi ancora una volta centrati sul settore centrale e orientale della regione. Probabili piogge sul genovesato, specie quello occidentale, più organizzate dal pomeriggio/sera.

Venti libecciata in attenuazione al largo nel corso della nottata; rimangono meridionali irregolari sotto-costa, rinforzi tra Golfo di Genova e Tigullio, specie al pomeriggio. Mare molto mosso al largo per onda lunga da sud-ovest in scaduta nel corso della mattinata; tendente a poco mosso a partire dai bacini più occidentali.

Giovedì 13 aprile passaggio di un fronte più attivo con probabili rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio/sera ad interessamento del settore centrale ed orientale della regione. Condizioni meteo-marine proibitive; temperature in calo ovunque.