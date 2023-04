Liguria. Dopo la locale e modesta instabilità, le correnti si dispongono dai quadranti settentrionali favorendo schiarite in atmosfera più asciutta e fredda.

Secondo il Centro Limet, oggi martedì 4 aprile avremo durante la notte residui piovaschi saranno ancora possibili tra il savonese di ponente e l’imperiese, spolverata sulle Alpi Liguri. Rapido miglioramento al mattino con schiarite ampie su tutti i settori, salvo residui addensamenti sull’appennino savonese, limitatamente al versante nord.

Venti venti forti nella notte in prevalenza da grecale, rinforzi a burrasca su Capo Mele. Si modereranno in mattinata, rimanendo sostenuti solo nelle zone al largo del Mar Ligure. Irregolari nel pomeriggio con qualche raffica residua di grecale più probabile a levante ed in mare aperto. Mare molto mosso al largo per onda di terra, agitato il settore ovest durante la notte; moto ondoso in deciso calo dal mattino fino a diventare in prevalenza poco mosso nella seconda metà della giornata. Temperature in deciso calo, specie nelle zone interne: sulla costa minime tra 4 e 12 gradi, massime tra 13 e 16 gradi; all’interno minime tra -6 e 3 gradi, massime tra 8 e 12 gradi (fondovalle/collina).

Mercoledì 5 aprile tempo un po’ più incerto con possibili formazioni nuvolose lungo l’Appennino e Alpi Liguri in grado di determinare precipitazioni a prevalente carattere nevoso oltre i 1000 m; tendenzialmente più asciutto sulla costa, ma non si escludono durante le ore centrali della giornata occasionali sconfinamenti instabili.

Venti deboli o a regime di brezza, si faranno più tesi da sud nella prima parte del pomeriggio. Mare generalmente poco mosso, localmente mosso il Golfo di Genova al pomeriggio. Temperature stazionarie o in calo le massime costiere in presenza di nuvolosità e fenomeni.

Giovedì 6 aprile tempo inizialmente stabile e soleggiato, aumento della nuvolosità durante il pomeriggio a partire da ponente; temperature in graduale ripresa.