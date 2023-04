Liguria. Si avvicina un blando fronte perturbato dai quadranti occidentali in grado di portare ad un peggioramento del tempo durante la giornata di venerdì.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 6 aprile avremo al mattino cielo in prevalenza sereno su tutta la regione. Dal pomeriggio aumento delle nubi basse sul settore centrale e sul savonese orientale. Ulteriore aumento della nuvolosità in serata, con estensione anche all’imperiese costiero.

Venti blandi da nord al primo mattino, rotazione da sud in giornata e da sud ovest dal tardo pomeriggio con intensità via via crescente. Raffiche fino a 30km/h davanti alle coste ponentine. Mare poco mosso. Temperature minime in ulteriore lieve calo, massime in aumento: sulla costa minime tra 2 e 8 gradi, massime tra 14 e 17 gradi; all’interno minime tra -5 e 2 gradi, massime tra 10 e 15 gradi (fondovalle/collina).

Venerdì 7 aprile passaggio perturbato che interesserà maggiormente genovese e savonese. Primi fenomeni al mattino su savonese e genovese occidentale, con accumuli più consistenti sulla dorsale Beigua-Faiallo. Estensione dei fenomeni al pomeriggio un po’ ovunque ma sempre concentrati sulle due province sopra indicate. Quota neve in forte calo con fiocchi fin sui 900-1000 metri di quota sull’Appennino centro orientale, sopra i 1200 metri sulle Alpi Liguri. Quasi asciutto sullo sull’imperiese.

Venti moderati da sud, in rotazione da nord in serata. Mare mosso. Temperature in calo a causa delle precipitazioni.

Sabato 8 aprile residue nubi al primo mattino ma in rapido dissolvimento. Attività cumuliforme pomeridiana sulle Alpi Liguri, con locali rovesci o temporali in sconfinamento verso il sanremese.

Ventilazione inizialmente moderata da nord in rotazione dai quadranti meridionali, mare poco mosso.