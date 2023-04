Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 7 aprile, al mattino avremo un progressivo aumento della nuvolosità. Rovesci dalla tarda mattinata sul settore centrale (Savonese di levante e Genovese), specie nelle aree interne, ancora asciutto altrove. Tra il pomeriggio e la serata passaggio irregolare di rovesci e qualche temporale da nord-ovest verso sud-est con massimi effetti nelle aree interne del Levante e sul Savonese. Possibili nevicate sopra i 1300-1400 metri, localmente più in basso in caso di rovesci. Attenuazione dei fenomeni in serata, con i temporali che fuggiranno verso il mare aperto.

Venti: Moderati da sud al mattino, in rotazione tra est e sud-est nel pomeriggio e da nord in serata ad iniziare dal Ponente.

Mari: Da poco mosso a mosso.

Temperature: Minime in lieve aumento, massime in calo specie sotto eventuali rovesci.

Costa: min +5/10°C, max +12/16°C

Interno: min -1/+3°C , max +6/10°C (fondovalle/collina)