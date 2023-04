Liguria. Una vasta saccatura Nord-atlantica si avvicina all’Italia, ma la raggiungerà solo giovedì. Oggi, secondo il Limet, associazione ligure di meteorologia, è attesa una giornata ancora prevalentemente grigia.

Attenzione allo Scirocco teso al mattino tra genovese e Tigullio. Marino teso al pomeriggio nelle valli interne di Genova e Savona. Fin dal mattino molte nubi su gran parte della regione, più compatte sulla fascia costiera. Non si escludono sgocciolii o brevi piovaschi tra genovesato e spezzino; il cielo resterà molto nuvoloso anche durante il pomeriggio con possibili locali piovaschi.

Mare molto mosso al mattino in calo a mosso nel pomeriggio.

Temperature stazionarie sulla costa minime tra 10 e 13° C, nell’interno tra 3 e 7° C. Massime tra 14 e 17° C sulla costa e tra 10 e 15° C nell’interno (fondovalle/collina).

Domani, giovedì 13 aprile, possibili forti temporali al mattino più probabili sul settore centrale (rischio grandine). Ventilazione in rinforzo e mare molto mosso.

Instabilità in aumento già nel corso della notte. Nel resto della regione cielo molto nuvoloso con possibili rovesci. Venti forti a rotazione ciclonica, mare molto mosso e temperature in calo ovunque.

Venerdì 14 aprile nuova libecciata al largo e cielo sereno o poco nuvoloso. Maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.