Liguria. La veloce perturbazione si sposta verso levante favorendo un generale miglioramento della situazione meteorologica sulla nostra regione.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 8 aprile avremo al primo mattino residui annuvolamenti sui versanti padani ed estremo levante, in attenuazione, in genere sereno altrove. Nel pomeriggio bello ovunque a parte qualche nube sull’estremo levante. In serata arrivo di velature o nubi alte da nord-est, senza conseguenze.

Venti moderati da nord al mattino, in rotazione a sud nel pomeriggio. Mare poco mosso, mosso solo al largo. Temperature minime in contenuto calo, in aumento le massime: sulla costa minime tra 5 e 9 gradi, massime tra 13 e 19 gradi; all’interno minime tra -2 e 3 gradi, massime tra 8 e 14 gradi (fondovalle/collina).

Domenica 9 aprile avremo un po’ di nubi sparse al primo mattino e nel pomeriggio, ma con basso rischio di pioggia. Cielo in genere sereno in serata su tutta la regione.

Venti deboli variabili o meridionali. Mare poco mosso. Temperature pressoché stazionarie.

Lunedì 10 aprile soleggiato al mattino. Velature in arrivo da ovest nel pomeriggio con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Ventilazione debole e temperature stazionarie.