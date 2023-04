Liguria. Un veloce ma intenso fronte freddo interessa le regioni settentrionali portando la formazione di rovesci e temporali. Ecco le previsioni per oggi e i prossimi giorni elaborate dal centro meteo Limet per la Liguria.

Giovedì 13 aprile. Avvisi: Possibili grandinate sotto i rovesci temporaleschi più intensi. Mare agitato. Cielo e Fenomeni: Passaggio di rovesci nella notte tra savonese orientale, genovese e spezzino. Breve pausa dai fenomeni dopo l’alba e ripresa in tarda mattinata, con temporali in moto dal basso Piemonte verso la costa ligure. Fenomeni disomogenei sull’imperiese e sul savonese, più organizzati su genovese e Tigullio, solo rovesci sullo spezzino. Deciso miglioramento da metà pomeriggio, con ampie schiarite. Venti: A rotazione ciclonica, rinforza il ponente al largo con raffiche fino a 70km/h dal pomeriggio. Mari: Molto mosso. Agitato dal pomeriggio. Temperature: in calo nei valori massimi. Costa: min 11/13°C, max 13/15°C. Interno: min +3/7°C , max 8/9°C (fondovalle/collina)

Venerdì 14 aprile. Avvisi: venti forti da sud ovest al largo. Cielo e Fenomeni: Tempo stabile e soleggiato. Possibile passaggio di innocue nubi cumuliformi nel pomeriggio. Venti: Forte da sud-ovest, specialmente al largo. Mari: Molto mosso. Temperature: in calo nelle minime, in aumento le massime.

Sabato 15 aprile. Avvisi: Venti moderati-forti da sud ovest. Cielo e Fenomeni: Nuovo passaggio perturbato ad appannaggio del levante ligure, dove saranno possibili dei piovaschi. Tra variabile e poco nuvoloso a ponente.