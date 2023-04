Liguria. Una giornata, quella di oggi, che dal punto di vista meteorologico si presenta al mattino con cielo sereno praticamente ovunque. Durante le ore centrali della giornata, secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, ci sarà un’intensificazione della nuvolosità nelle zone interne, dove non si esclude la possibilità di qualche acquazzone, più probabile tra l’alta Val Trebbia e la Val d’Aveto. Sulla costa cielo sereno o poco nuvoloso.

I venti saranno moderati e variabili. Marino teso nelle valli interne di Genova e Savona. Mare poco mosso.

Temperature stazionarie: sulla costa minime tra +11 e +15° C, nell’interno tra +2 e +6° C. Massime sulla costa tra +19 e +22° C, nell’interno tra +14 e +19° C (fondovalle/collina).

Domani, 20 aprile, nuvolosità in aumento nel corso della mattinata. Cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte della regione con basso rischio di pioggia. Attenzione al vento, teso di Scirocco, che provocherà mare mosso. Temperature: minime stazionarie, massime in calo.

Venerdì 21 aprile generalmente nuvoloso o molto nuvoloso. Non sono previste piogge significative.