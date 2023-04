Meeting di Savona, nei 400 ostacoli sfida tra Alessandro Sibilio e Abderrahman Samba

Savona. Una gara attesa da 659 giorni. Tanti ne intercorrono dall’ultima apparizione di Alessandro Sibilio sui 400m ostacoli, nella fantastica finale olimpica di Tokyo chiusa all’ottavo posto (3 agosto 2021), al prossimo Meeting internazionale Città di Savona, tappa del Continental Tour Challenger di World Athletics prevista per mercoledì 24 maggio. La 12esima edizione dell’evento, organizzato dall’Atletica Savona con la collaborazione del CUS Genova, per l’ostacolista azzurro rappresenterà il ritorno nella specialità che l’ha visto sfiorare con il 47.93 corso nella semifinale olimpica il record italiano di Fabrizio Mori: l’atleta delle Fiamme Gialle avrebbe poi vissuto un 2022 tormentato dagli infortuni nonostante un 45.08 sui 400m piani nell’unica vera gara portata a termine.

Il rientro sui “quattro acca” di Sibilio, che iniziò proprio a Savona il magico 2021 vincendo il meeting in 49.25, non desterà solo curiosità cronometriche ma rappresenterà anche il fulcro di una supersfida che opporrà il partenopeo (24 anni compiuti ieri) ad Abderrahman Samba, l’atleta del Qatar bronzo ai Mondiali di Doha 2019 e quinto nella finale olimpica di Tokyo pur con un formidabile 47.12. Anch’egli reduce da un 2022 senza gare, con il personale da 46.98 realizzato nel 2018 (quindi prima dell’avvento delle scarpe di nuova generazione) Samba staziona al quinto posto delle graduatorie mondiali all time.

Sul podio dei Giochi Olimpici è salito invece (a Rio 2016: terzo) Yasmani Copello, nato a Cuba e ora battente bandiera turca: accreditato di un personale da 47.81 realizzato sempre nella finale olimpica di Tokyo, lo scorso anno fu terzo agli Europei di Monaco e rappresenta un potenziale candidato a inserirsi nella sfida tra Samba e Sibilio (nel 2021 fu secondo proprio dietro all’azzurro).

In un cast davvero di primissimo profilo non può essere dimenticato il primatista del meeting: Mario Lambrughi (Atl. Riccardi Milano 1946), campione italiano Assoluto in carica e vincitore dell’edizione 2022 in 49.03, è uomo abituato a esaltarsi alla Fontanassa.

Oltre a Sibilio, Lambrughi in chiave azzurra a Savona ritroverà José Reynaldo Bencosme de Leon (AVIS Barletta), rivelatosi giovanissimo (bronzo iridato Under 18 nel 2009) e approdato per la prima volta sotto i 49 secondi (48.91) nel 2022.

A completare il campo partenti un 23enne sudafricano di prospettiva: Sokwakhana Zazini, 48.73 di personale, campione del mondo Under 18 e Under 20 e campione continentale d’Africa in carica.

La prova dei 400m ostacoli a Savona sarà declinata anche al femminile: il faro sulla distanza è Line Kloster, atleta norvegese scesa nel 2022 al record nazionale a 53.91 e pluricampionessa nazionale con 10 titoli vinti in addirittura cinque specialità diverse (100m, 200, 400, 100m ostacoli e, ovviamente, 400m ostacoli).

Kloster può essere un punto di riferimento importante per tre azzurre della distanza annunciate a Savona: Rebecca Sartori (Fiamme Oro), Linda Olivieri (Fiamme Oro) ed Eleonora Marchiando (CS Carabinieri). Olivieri, semifinalista olimpica a Tokyo e mondiale a Eugene, ha un personale da 55.54 realizzato nel 2021 e l’argento europeo Under 23 2019 in bacheca. Nella finale continentale Under 23 di quattro anni fa fu invece quarta Sartori, lo scorso anno approdata anch’ella alla semifinale iridata in Oregon ma soprattutto a un primato personale da 55.40. La donna più in vista negli ultimi mesi nel terzetto italiano è però Marchiando, colei che lo scorso 5 marzo a Istanbul (Turchia) portò al traguardo il testimone in seconda posizione agli Europei indoor per un insperato quanto luccicante argento continentale: la valdostana è donna da 55.16 di personale, in grado di muoversi alla grande da “outsider”, come accaduto in occasione dei due titoli tricolori (400m ostacoli 2021 e 400m indoor 2022).